Ab sofort sind auch der Porsche Cayenne S und der Cayenne S Diesel im Rahmen der Sonderserie Platinum Edition zu haben. Zur erweiterten Serienausstattung der Platinum Edition zählen 21-Zoll-Sport-Edition-Räder, beheizte Achtwege-Sportsitze aus Leder inklusive Alcantara-Sitzmittelbahnen aus dem Cayenne GTS sowie noch mehr Komfortelemente.

Platinum Edition umfangreich ausgestattet

Neben den serienmäßigen Außenfarben Schwarz und Weiß sind optional fünf Metallic-Lackierungen im Angebot: Tiefschwarz, Mahagoni, Purpurit, Carraraweiß und Rhodiumsilber. Sportlich-elegante Akzente setzen das Exterieur-Paket in hochglänzendem Schwarz, die dunkel getönte Privacy-Verglasung im Fond sowie die Radhausverbreiterungen in Wagenfarbe.

Ebenfalls in der Platinum Edition mit an Bord: Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer mit Porsche Dynamic Light System (PDLS), Servolenkung Plus sowie der Park-Assistent vorne und hinten, sowie automatisch abblendende Außen- und Innenspiegel. und Einstiegsleisten mit „Platinum Edition“-Schriftzug, großes Infotainment-Paket und Analoguhr auf der Armaturentafel.

Die Technik der Platinum Edition bleibt unverändert. Der Cayenne S Platinum Edition kostet ab 87.442 Euro, der Cayenne S Diesel Platinum Edition ab 90.417 Euro.