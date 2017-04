Porsche-Patentanmeldung

Die jetzt in den USA veröffentlichte Patentschrift zeigt ein in die Heckschürze integriertes Klappenelement, das sich elektromotorisch ausklappen lässt. Die Klappe verlängert damit den Unterboden und kann so den Luftfluss unter dem Auto und an dessen Heck beeinflussen.

Die Patentzeichnungen zeigen zwei Varianten. Eine zeigt zwei Klappen, die sich unabhägig voneinander ansteuern lassen, die einen zentralen Doppelrohrauspuff flankieren, in der zweiten Zeichnung ist eine zentrale Klappe mit zwei flankierenden Auspuffendrohren skizziert. Natürlich ist das Klappensystem auch an Fahrzeugen ohne Auspuff realisierbar - beispielsweise kommenden Elektroversionen.

Ob, und wenn ja wo der aktive Diffusor zum Einsatz kommt lässt die Patentschrift allerdings offen.

Am Porsche 911 Turbossetzt Porsche bereits auf eine pneumatisch ausfahrbare Frontspoilerlippe, aktive Heckspoiler sind schon lange bei anderen Modellen im Einsatz. Zuletzt hatte Lamborghini am Huracan Performante ein aktives System mit Klappen an Front und Heck vorgestellt.