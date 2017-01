Weil die Verschraubung der Kraftstoffsammelrohre in Motornähe reißen kann, ruft Porsche weltweit 16.429 Fahrzeuge der Baureihen 911 sowie 718 in die Werkstatt.

Schraube locker bei Porsche: Ausgerechnet an den Kraftsammelrohren kurz vor den Einspritz-Injektoren sitzen Schrauben, die reißen könnten. In der Folge könnte sich die Verschraubung lösen, Benzin würde austreten. Bislang ist das in 5 Fällen geschehen. Die Fahrzeuge fielen mit Benzingeruch auf.

Foto: Kapo St. Gallen Zuletzt hatte Porsche Probleme mit dem Motorprobleme mit dem Modell 911 GT3; dabei gerieten vereinzelt Fahrzeuge in Brand.

Besitzer von 911 Carrera sowie 718 Boxster und 718 Cayman sollen in so einem Fall ihren Wagen abstellen und die Werkstatt verständigen.

Da sich die mögliche Undichtigkeit nahe am Motor befindet, ist es nicht auszuschließen, dass sich der Kraftstoff entzündet und das Fahrzeug in Brand gerät, bestätigte Porsche gegenüber auto motor und sport auf Nachfrage.

Porsche tauscht Befestigung der Kraftstoffsammelrohre

Deshalb wird Porsche allein in Deutschland 2.576 Autos der genannten Typen in der Werkstatt überprüfen und die Befestigungsschrauben gegebenenfalls durch optimierte Schrauben ersetzt. Der Tausch dürfte allerdings angesichts der Einbaulage der Boxermotoren aufwändig werden. Ein Sprecher des Herstellers sagte: „Das ist dann nicht mal eben in einer halben Stunde zu erledigen“.

Porsche betont, dass es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt. Die Besitzer der Fahrzeuge werden direkt von ihrem zuständigen Porsche-Partner kontaktiert. Der kostenlose Werkstattbesuch wird nach Vereinbarung schnellstmöglich erfolgen.

