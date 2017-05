Am 11. Mai 2017 ist das einmillionste Exemplar des Porsche 911 in Zuffenhausen vom Band gerollt. Ein Carrera S in der Individualfarbe Irischgrün und mit zahlreichen exklusiven Sonderumfängen in Anlehnung an die ersten Ur-Elfer von 1963. Mit dabei waren der Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche, Porsche-Chef Oliver Blume sowie Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück.

Jubimodell fährt ins Museum

Der einmillionste 911 bleibt im Besitz von Porsche und soll seinen Platz im Werksmuseum finden. Ehe er aber der Sammlung einverleibt wird, macht er eine Weltreise und wird bei Roadtrips unter anderem in den schottischen Highlands, rund um den Nürburgring, in den USA oder China eingesetzt.

Der Zweitürer war und ist das strategisch wichtigste Modell in der Produktpalette und trägt maßgeblich dazu bei, dass Porsche einer der profitabelsten Automobilhersteller der Welt ist. Über 70 Prozent aller jemals gebauten 911 sind heute noch fahrbereit. Über die Hälfte der 30.000 Rennsiege von Porsche gehen auf sein Konto.