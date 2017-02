Der aus dem TV bekannte PS-Profi und Tuning-Experte Sidney Hoffmann ist berüchtigt für seine auffälligen Folierungen. Kein Wunder also, dass auch die extravagante Mercedes-Sportlimousine ein schickes Outfit bekommen hat – und zwar in Camouflage-Farben! Zuletzt akzentuieren goldene Felgen mit fünf Doppelspeichen den Mercedes, und passen daher zum ebenfalls mit goldenen Akzenten versehenen Außen-Design.

Auf Wunsch mit 643 PS, aber ohne Garantie

Für 99.888 Euro steht der Benz mit rund 15.000 Kilometer Laufleistungen in einem Autohaus in Hagen zum Verkauf. Als Serienfahrzeug war der Camo-Benz ein Mercedes-AMG C 63 S Edition 1 von 2015. Laut Händler liegt der Neupreis für das Basisfahrzeug bei 117.037 Euro. Der ehemals silberfarbene AMG hat von Hoffmann zur umfangreichen Serienausstattung einige Extras bekommen: KW-Gewindefedern (ab 749 Euro), ein Klappenauspuff von Friedrich Motorsport und 200-Zellen-Sportkats (ab 3.670 Euro), mehrteilige 20-Zoll-Schmidt-Felgen (für 6.000 Euro) sowie die Camouflage-Folierung (3.000 Euro). Optional bietet Sidney Hoffmann für den Benz noch eine Leistungssteigerung auf 643 PS und 820 Nm (Serie 510 PS und 700 Nm) an. Dafür gibt’s aber keine Garantie.

25.000 Euro Promi-Bonus

Rund 15.000 Euro hat der PS-Profi für seine Tuningumbauten in den Camo-Benz investiert. Ob diese jedoch den hohen Preis rechtfertigen, der für den flotten Schwaben verlangt wird, muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Zum Vergleich: Vom Vertragshändler gibt es die C-Klasse Limousinen mit „Edition 1 Paket“, Keramikbremse, mattsilbernen Lack und vierstelligen Laufleistungen bereits ab 75.000 Euro. Das sind 25.000 Euro weniger. Ohne Tuningmaßnahmen und „Edition 1 Paket“ würde man einen C 63 S sogar noch günstiger für rund 68.000 Euro bekommen.