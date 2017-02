Land Rover wird noch 2017 ein 4. Range-Rover-Modell mit dem Namen Velar auf den Markt bringen. Am 1. März wollen die Briten den neuen SUV enthüllen, aber bereits jetzt gibt es das erste Werksfoto.

Der Neue soll die Lücke zwischen Evoque und Range Rover Sport schließen. Unsere Bildergalerie zeigt neben dem ersten offiziellen Werksfoto des neuen Velar Erlkönigbilder des neuen Modells (Codename L560). Die lassen ein recht großes SUV vermuten, das in seinen Abmessungen deutlich näher am Range Rover Sport (4,85 Meter Länge) als am Evoque positioniert (4,35 Meter Länge) sein dürfte. Dazu passt, dass der Velar auf der Alu-Plattform des Jaguar F-Pace (4,76 Meter) aufbauen soll.

Neuer SUV erstmals als Erlkönig erwischt 1:36 Min.

Foto: Stefan Baldauf Unter der Tarnung zeigt sich das flache auslaufende Heck.

Range Rover Velar auch mit 4-Zylinder

Wie beim F-Pace dürfte die Basismotorisierung aber der 2,0-Liter-Diesel mit 180 PS mit manuellem 6-Gang-Getriebe sein. Angesichts der Verwandtschaft zum Jaguar-SUV sind V8-Motoren eher unwahrscheinlich. Aber V6-Motoren wird es sicher wie im F-Pace als Benziner (340 bis 380 PS) und Diesel (300 PS) geben, sicher in Kombination mit der 8-Gang-Automatik.

Foto: Range Rover Erster Einblick in den Range Rover Velar.

Messe-Premiere wird der Range Rover Velar auf dem Genfer Autosalon feiern. Marktstart wird noch 2017 sein. Die Preise des neuen Range Rover Velar müssen sich zwischen Evoque (ab 35.000 Euro) und Range Rover Sport (ab 62.000 Euro) bewegen, werden aber wie die Abmessungen wohl deutlich näher am Range Rover Sport (ab 62.000 Euro) liegen. Mehr als 50.000 Euro selbst fürs Einstiegsmodell sind anzunehmen. Schon der F-Pace mit Allradantrieb startet nicht unter 46.100 Euro – und ein Range Rover ohne Allradantrieb ist kaum vorstellbar. Denn wie Land Rover in der ersten Pressemitteilung schriebt, soll der Velar markentypisch für "jede Gelegenheit geeignet, für jedes Terrain gewappnet sein" – was die Verwendung des traktionsstarken Range-Rover-Allradsystems nahelegt.

Velar hat seinen Namen vom ersten Range Rover

Bei der Namensgebung des neuen Velar greift Land Rover auf die Anfänge von Range Rover zurück: Bereits die ersten Range Rover-Prototypen in den späten 1960er-Jahren trugen diesen Namen.

Der neue Velar soll ansonsten vor allem mit innovativen Assistenzsysteme und „seinem radikal neuen Designansatz“ punkten. Gerry McGovern, Land Rover Chief Design Officer, bezeichnet es als „Konzept visueller Reduktion“. Damit sei „der neue Velar der avantgardistische Range Rover. Er bereichert die Marke mit einer neuen Dimension an Glamour, Modernität und Eleganz“. Außerdem sollen „nachhaltige Materialien“ Verwendung finden. Von umfangreichen Connectivity-Funktionen und WLAN-Hotspot wie etwa im neuen Land Rover Discovery und einem modernen Bedienkonzept darf man beim „avantgardistischen“ Range sicher auch ausgehen.