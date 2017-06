Mit einer neuen Batterie soll der Kangoo Z.E. 100 Kilometer weiter kommen als bisher.Von den 270-Zyklus-Kilometern sollen im Alltag 200 km Reichweite übrig bleiben. Dafür erhöhte Renault die Kapazität des Akkus um elf auf 33 kWh. Der von LG Chem produzierte Akku wurde nicht größer, eine erhöhte Energiedichte macht den Reichweitensprung möglich. Den Elekto-Kangoo gibt es weiterhin in zwei Größen: mit 4,28 Meter Länge und als Maxi mit 4,66 Meter.

Kangoo Z.E.: Preise für Auto, Akkumiete und Akkukauf

Die Preise beginnen bei 24.776 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Netto liegt der Basispreis bei 20.820 Euro. Die Langversion kostet ab 26.204 Euro. Der Preis enthält noch nicht die Batterie: Für den Akku berechnet Renault bei 7.500 Kilometern im Jahr 58 Euro pro Monat. Wer mehr fährt, bezahlt je 2.500 km Jahresfahrleistung 96 Euro. Das sind 8 Euro im Monat. Zum ersten Mal können Kunden den Akku für 10.556 Euro kaufen.

Mit Akku kostet der Kangoo Z.E. also 35.605 Euro. Der Maxi kommt inklusive Akku auf 36.760 Euro. Wer 30.000 Kilometer im Jahr fährt, hat den Akku nach dreieinhalb Jahren bezahlt.

Eine Stunden an der Wallbox für 35 km

Foto: Renault Der Kangoo Z.E. kann auch an der Wallbox geladen werden.

Künftig kann der Kangoo auch an einer Wallbox mit 230 Volt geladen werden, in sechs Stunden erreicht eine leere Batterie ihre volle Kapazität. In einer Stunde soll von der Wallbox Strom für 35 Kilometer in den Akku fließen. Ein Kabel für die Wallbox und öffentliche Ladepunkte ist serienmäßig, auch ein 230-Volt-Kabel für Notfälle soll angeboten werden.

Motor und Getriebe des kleinen Lieferwagens hat Renault ebenfalls überarbeitet. Der R60-Motor aus dem Werk Cléon leistet 60 PS. Eine Wärmepumpe in der Klimaanlage verbessert die Effizienz. Lädt der Kangoo, kann der Innenraum vorgeheizt werden, was der Fahrer per App oder Lenkradtasten programmieren kann.

Premiere hatte der aufgefrischte Renault Kangoo Z.E. auf der European Motor Show in Brüssel. Zuletzt hatte Renault die Reichweite des Kleinwagens Zoe aufgestockt. Der soll nun nach NEFZ 400 km weit kommen.

Master mit Elektro-Antrieb

Ebenfalls in Brüssel zeigt Renault den Master Z.E. Der Großraum-Transporter mit dem elektrischen Antrieb aus dem Kangoo kommt Ende 2017 auf den Markt. Er wird in drei Längen und zwei Höhen angeboten werden. Für den Einsatz im Master hat Renault die Leistung des Elektromotors auf 76 PS erhöht. Die Batterie ist unter dem Ladeboden eingebaut und soll das Ladevolumen nicht einschränken: Es beträgt wie beim Dieselmodell zwischen 8 und 13 Kubikmetern. Die Zuladung gibt Renault mit 1.000 bis 1.300 Kilogramm an.

Mit seiner 33 kWh-Batterie soll der Master Z.E. 200 Kilometer weit kommen. Das Erreichen der vollen Kapazität dauert dann an der Wallbox wiederum, wie beim Kangoo auch, sechs Stunden. Je nach Kundenwunsch erreicht der Elektro-Master 80 bis 115 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Preise für den Elektro-Master sind noch nicht bekannt.