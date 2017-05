Renault-Fans können sich schon mal den 26. Mai 2017 notieren. Im Rahmen des Monaco-F1-GP haben die Franzosen eine Präsentation von Renault Sport angekündigt. Dem Vernehmen nach wird dann das Tuch vom neuen Renault Mégane RS gezogen.

Der neue Renault Mégane RS wird sich von seinen zivileren Brüdern durch weiter ausgestellte Radläufe, eine breitere Spur sowie breitere Felgen und Reifen abheben. Zudem gibt es neu gezeichnete Schürzen vorne und hinten sowie breitere Seitenschwellerverkleidungen. Am Heck werden zwei Auspuffendrohre zentral durch eine trapezförmige Blende geführt. Flankierend gibt es einen mächtigen Diffusor sowie Luftauslässe an den hinteren Radläufen. Die wird der Mégane RS auch hinter den vorderen Radläufen tragen.

Mégane RS dürfte wenigstens 300 PS haben

Noch nicht eindeutig geklärt ist die Frage des Antriebs. Hier kommen der aufgeladene 1,8-Liter-Turbovierzylinder aus dem neuen Alpine oder ein weiterentwickelter Zweiliter-Turbomotor in Frage. So oder so dürfte das Aggregat mindestens 300 PS bereitstellen, um mit Wettbewerbern wie dem Honda Civic Type R (320 PS) mithalten zu können. Schon der alte RS hatte in der letzten Ausbaustufe 273 PS zu bieten. Dazu gibt es eine Differenzialsperre an der Vorderachse sowie die aus dem GT bekannte Allradlenkung. Als sicher gilt, dass die Franzosen mit dem neuen RS auch wieder einen Angriff auf die Nordschleifenrekordmarke für Fronttriebler starten werden. Hier liegt aktuell der Civic mit 7:43,8 Minuten vorn.