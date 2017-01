Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) drängt darauf, dass für für Autofahrer im Seniorenalter auf lange Sicht regelmäßige Testfahrten verpflichtend eingeführt werden. Diskutiert wird das Thema auch auf dem Verkehrsgerichtstag in Gosslar.

Zunächst sollten die Kontrollen auf freiwilliger Basis erprobt werden, um die Akzeptanz zu testen, sagte der Leiter der Unfallforschung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Siegfried Brockmann, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auf lange Sicht müssten solche Kontrollfahrten aber zur Pflicht werden. Der Bereich Unfallforschung beim GDV wolle noch in diesem Jahr Standards für eine derartige Testfahrt entwickeln.

Führerschein stehe nicht auf dem Spiel

Wie der Spiegel berichtet, sollen die angedachten Kontrollfahrten im Beisein eines geschulten Begleiters erfolgen, um den Autofahrern neutrale Rückmeldungen zu geben. Die Ergebnisse sollen vertraulich gehandelt werden und lediglich eine Empfehlung darstellen. Der Führerschein soll dabei nicht auf dem Spiel stehen.

Zur Begründung der Versichererinitiative verwies Brockmann auf Unfallstatistiken von Autofahrern über 75 Jahren. Drei von vier Unfällen, an denen sie beteiligt seien, verursachten sie selbst. Der Wert sei höher als in der Hochrisikogruppe der Fahranfänger. Noch sei die absolute Zahl der Unfälle älterer Senioren gering, betonte er. Angesichts der demografischen Entwicklung werde sich diese jedoch „zu einem Problem entwickeln“.

Den Wandel der Unfallstatistik verdeutlichen folgende Zahlen noch weiter. 1991, im Jahr der Wiedervereinigung, war jeder sechste Verkehrstote 65 Jahre alt oder älter. 2015 war es nahezu jeder Dritte (29,6 Prozent). In dieser Zeitspanne hat sich das Mobilitätsverhalten dieser Altersgruppe deutlich geändert: Während 1991 beispielsweise die meisten Senioren getötet wurden, als sie zu Fuß unterwegs waren (47 Prozent; 2015: 27 Prozent), waren 2015 die meisten tödlich verunfallten Senioren in Pkw unterwegs (42 Prozent; 1991: 31 Prozent) und fast jeder fünfte ältere Verkehrstote starb als Radfahrer. Besonders gefährdet ist die Altersgruppe ab 75 Jahren: Laut Statistischem Bundesamt war 2015 jeder dritte getötete Radfahrer und 41 Prozent der getöteten Fußgänger 75 Jahre und älter. Ab 75 steigt auch der Anteil der Unfallverursacher, zumal bei den Auto fahrenden Senioren: gut 75 Prozent hatten den Unfall verursacht, in den sie verwickelt waren.

Verkehrsgerichtstag diskutiert Senioren-Thema

Das Thema „Senioren im Straßenverkehr“ beschäftigt auch den 55. Verkehrsgerichtstag, der am Donnerstag (26.1.2017) in Gosslar beginnt. Experten versuchen zu beantworten, ob ältere Verkehrsteilnehmer ein Risiko für sich und andere darstellen und ob es für Pkw-Fahrer im Seniorenalter Pflichtuntersuchungen, Beschränkungen und Auflagen geben soll. In der Vergangenheit haben die Ergebnisse der Diskussionen vom Verkehrsgerichtstag zu Gesetzesänderungen oder neuen Verordnungen geführt.

Die Debatte um Fahrtests für Senioren wird schon seit Jahren geführt. Erst im vergangenen Jahr hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt verpflichtende Fahreignungstests kategorisch abgelehnt.