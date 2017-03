RM Sotheby’s Amelia Island 2017

Die Superreichen und Klassiker-Liebhaber trafen sich am 10. & 11 März auf Amelia Island – eine kleine Insel bei Florida. Einige zückten das Portemonnaie, um sich eines der begehrten Auktionsautos zu sichern, andere ließen die Geldscheinchen stecken.

1937 Bugatti Type 57S Cabrio von Vanvooren für 7,7 Mio $

Das Auktionshaus RM Sotheby’s brachte bei seinen Versteigerungen 18 Autos zum Millionenwert an den Mann. Zusammen bringen es die 18 Modelle auf einen Wert von über 35 Millionen US-Dollar. Das meiste Geld spielte ein Bugatti Type 57S Cabriolet aus dem Jahr 1937 ein.

Ein Käufer angelte sich das Oberklasseauto für 7,7 Millionen US-Dollar. Das angebotene Luxusmobil ist eines von vier Cabrios, das das französische Karosseriebauunternehmen Vanvooren einkleidete. Nur drei davon sollen bis heute überlebt haben. Das Chassis, die Außenhaut, der 3,2-Liter-Achtzylinder mit über 170 PS und das 4-Gang-Getriebe wurden über 80 Jahre hinweg gepflegt und erhalten.

Mit Promi-Bonus versteigerte RM Sotheby’s einen Ferrari F50, der einst Mike Tyson gehörte. Experten hatten erwartet, dass der Tyson-Ferrari um die zwei Millionen US-Dollar einspielen würde. Schließlich waren es 2,640 Millionen.

Foto: Erik Fuller / RM Sotheby's Nicht versteigert: 1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta von Scaglietti

Einige hochdotierte Klassiker mussten ohne Abverkauf wieder eingepackt werden. Die prominentesten Beispiele: 1961 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti mit Dreiliter-V12, 1950 Ferrari 166 MM Barchetta by Touring mit Zweilter-V12 und Bentley 4 ½-Litre Le Mans Sports „The Bobtail“ by Vanden Plas von 1928.

