Vom Gran Turismo bis zum Rennwagen soll bei der Mega-Auktion von RM Sotheby's am 9. September in Maranello alles vertreten sein, was bei Ferrari schön und teuer ist. Anlässlich des 70. Bestehens des italienischen Sportwagen-Herstellers haben sich die Herrschaften bei Sotheby's gedacht, sie wollen mal eben die größte Versteigerung von Autos einer einzelnen Marke auf die Beine stellen, die es jemals gab. Ambitioniert und mit Blick auf die Vergangenheit doch realistisch. Ferrari und Sotheby's verbindet ein langjähriges gutes Verhältnis. Vier der zehn teuersten Ferrari gingen bei dem in London gegründeten Auktionshaus über die Theke. Oder eher über die Bühne.

LaFerrari für sieben Millionen Dollar

Zuletzt illustrierten die beiden Unternehmen ihren guten Kontakt mit der Versteigerung eines Ferrari LaFerrari zu Gunsten italienischer Erdbebenopfer im Dezember 2016. Dabei wurde ganz nebenbei ein weiterer Rekord geknackt: Mit einem Erlös von sieben Millionen Dollar ist dieser Wagen das teuerste jemals versteigerte moderne Auto der Welt.

In den kommenden Wochen will Sotheby's nach und nach bekannt geben, welche Ferraris bei der Auktion auf der Liste stehen. Wir halten Sie auf dem Laufenden und versorgen Sie bis dahin in unserer Bildergalerie mit den schönsten Cavalli Rampanti der vergangenen 70 Jahre.