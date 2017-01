Die Verkaufsrate bei der Scottsdale Auctions Week 2017 lag bei 87 Prozent. Rund 89.000 Dollar haben die Bietenden im Schnitt für die automobilen Juwelen hingeblättert, doch die Top 10 setzen freilich ein wenig höher an.

Platz 10: Ein Ferrari Enzo Coupé, Baujahr 2003, für 2.695.000 Dollar versteigert von RM Sotheby’s

Platz 9: Ein Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Spider, Baujahr 1931, für 2.805.000 Dollar versteigert von Bonhams

Patz 8: Ein Ferrari 400 Superamericana Coupé, Baujahr 1961, für 3.080.000 Dollar versteigert von RM Sotheby’s

Platz 7: Ein Ferrari F50 Coupé, Baujahr 1995, für 3.135.000 Dollar versteigert von RM Sotheby’s

Platz 6: Ein Bugatti Type 35 Grand Prix Roadster, Baujahr 1925, für 3.300.000 Dollar versteigert von Gooding & Company

Platz 5: Ein Ferrari 365 GTS Spider, Baujahr 1969, für 3.602.500 Dollar versteigert von RM Sotheby’s

Platz 4: Ein Mercedes-Benz Type S Sports Tourer, Baujahr 1928, für 4.812.500 Dollar versteigert von Bonhams

Platz 3: Ein Ferrari 340 America Competizione Spider, Baujahr 1952, für 6.380.000 Dollar versteigert von Bonhams

Platz 2: Ein Mercedes-Benz 540K Special Roadster, Baujahr 1939, für 6.600.000 Dollar versteigert von RM Sotheby’s

Platz 1: Ein Jaguar E-Type Lightweight, Baujahr 1963, für 7.370.000 Dollar versteigert von Bonhams

Hennessey Venom GT Spider von Steve Taylor

Das Auktionshaus Barrett-Jackson hat alle angebotenen Auto an den Mann gebracht. Als umsatzstärkstes Los hat sich der Hennessey Venom GT Spider von Aerosmith-Frontmann Steve Tyler erwiesen. 800.000 Dollar brachte der schwarze Sportwagen ein, dieser Erlös wird einem gemeinnützigen Zweck gespendet. Ein 1954er Ford F-100 1/2 Ton Pickup brachte mit 143.000 Dollar den größten Gewinn für Russo and Steele. Beim Auktionshaus Silver schaffte es ein 2007er Ford Mustang Shelby GT GC mit 70.200 Dollar nach ganz oben auf’s Treppchen. Die teuersten Stücke von Bonhams, Gooding & Company und RM Sotheby’s haben Sie ja bereits in den Gesamt-Top-10 gesehen.

Einmal im Jahr wird das beschauliche Scottsdale in Arizona, USA, zum automobilen Marktplatz der Superlative. Die größten Auktionshäuser geben sich auch in 2017 auf der Scottsdals Auction Week, vom 14. bis 22. Januar, ein hochkarätiges Stelldichein. Eine Veranstaltung, bei der ein 1989 Porsche 911 Cabrio schon zu den günstigen Einkäufen zählt.

Bei dem Auktionsmarathon im Veranstaltungszentrum Westworld bieten Barrett-Jackson, Russo and Steele, Gooding and Company, Bonhams, Silver Auctions und RM Auctions mehr als 1.000 Sammlerstücke zum Kauf an. Darunter finden sich auch deutsche Raritäten wie ein BMW Z8 oder ein Porsche 959.

Der Ferrari von Justin Bieber

In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen die schönsten Autos, die bei der Scottsdale Auction Week 2017 unter den Hammer kommen. Darunter finden sich ein Lamborghini SUV, der einen Liter Sprit pro Kilometer verbraucht, der Ferrari 458 Italia von Justin Bieber, ein Renault R5 Turbo II, ein Ferrari Enzo und ein F40, und weitere spannende Fahrzeuge.