Die FR-Ausstattung ergänzt die bisher angebotenen Ausstattungslinien Reference, Style und Xcellence. FR und Xcellence werden zum selben Preis angeboten.

Wer die FR-Ausstattung ordert, erhält 18-Zoll-Felgen mit 245/40er Bereifung sowie den in Wagenfarbe lackierte Radläufe und Seitenschweller in Aluminiumoptik. Die Heckscheibe ist eingerahmt von schwarzen Seitenspoilern sowie einem Spoiler am Heck, der zur Wagenfarbe passt. Neu gezeichnet wird der hintere Stoßfänger, der ebenfalls in Wagenfarbe lackiert wird.

Das Interieur wird mit Einstiegsleisten, Alupedalen, einem Leder-Sportlenkrad, Alcantara-Sportsitzen, einem schwarzen Dachhimmel und roten Kontrastnähten aufgewertet.

Zu haben ist die FR-Ausstattung im Seat Ateca mit Diesel- und Benzinmotoren mit einem Leistungsspektrum von 150 bis 190 PS - wobei der 190 PS starke 2.0 TSI-Motor neu ins Programm rutscht. Optional stehen je nach Motorisierung noch DSG, Allradantrieb, adaptives Fahrwerk und eine progressive Lenkung zur Wahl.

Die Preise für die FR-Version starten bei 28.020 Euro für den 150 PS starken 1.4 EcoTSI-Benziner.