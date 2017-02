Mehr Leistung, Heckspoiler, Sidewings und tiefergelegt – JE Design bietet jetzt auch für den Seat Ateca ein Tuning-Paket an. Neben optischen Highlights gibt es auch eine Leistungssteigerung für den SUV.

Der neue Seat Ateca wird mit dem Tuning-Paket von JE Design zum Hingucker. Um den SUV noch rassiger erscheinen zu lassen, bietet der Tuner zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten.

Seat Ateca wird sportlicher

Der vom TÜV abgesegneten Heckspoiler für die Heckklappe sieht nicht nur gut aus. Auch der Abtrieb des Fahrzeuges wird erhöht und das Heck stabilisiert. Das Paket bietet noch mehr für das Hinterteil: Zusätzliche Sidewings können mit oder ohne Spoiler seitlich an der Heckscheibe angebracht werden, wodurch die Heckpartie einen noch sportlicheren Touch bekommt.

Dass auch an der Leistung was gedreht wird, ist da keine Überraschung. Eine Zusatzelektronikbox lässt die Leistung des Zweiliter-TDI von 190 PS auf 210 PS ansteigen. Das maximale Drehmoment klettert von 400 auf 430 Nm. Der Topspeed steigt damit auf 220 km/h. Die Auspuffendrohre tragen wahlweise Doppelendrohr im Runddesign mit 80 Millimetern Durchmesser oder ovalen Endrohren in den Maßen 160 x 90 Millimetern.

Wem der SUV noch zu hochbeinig erscheint und den Look des Spaniers abrunden möchte, kann sich noch die 30-Millimeter-Tieferlegungsfedern für die Original-Stoßdämpfer gönnen. Das lässt das Auto noch aggressiver wirken. Zudem sind verschiedene Leichtmetallfelgen von 19 bis 21 Zoll Durchmesser zu haben. Maximal können Reifen der Dimensionen 245/30 R21 oder 255/30 R21 montiert werden.