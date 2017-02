Da der Seat Mii baugleich mit dem VW Up ist, konnten die Spanier für ihr Elektromodell die komplette Antriebstechnik des VW E-Up übernehmen. Damit fährt der Seat E-Mii mit einem 60 kW und 210 Nm starken E-Motor vor.

Basismodell für ein Carsharing-Projekt

Die Reichweite gibt Seat mit gut 160 km an. Für den Spurt von Null auf 100 km/h werden 11,3 Sekunden genannt. An der Standardsteckdose soll der Seat E-Mii in neun Stunden geladen werden können. An einem 40 kW-Schnellladere werden 80 % er Ladekapazität in 30 Minuten erreicht.

An eine Serienfertigung des E-Mii denkt Seat allerdings nicht. Es sollen eldiglich 10 Exemplare für den Start eines Carsharing Projektes in Barcelona genutzt werden.