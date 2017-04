Skoda wird, ähnlich wie die Schwestermarke Seat, in Sachen SUV nochmal eine Schippe drauflegen. Nach dem Skoda Kodiaq sind noch eine RS- und Coupé-Version sowie der Skoda Polar als Fabia-SUV und die zweite Generation des Yeti in der Mache.

Doch neben dem SUV-Standbein überarbeiten die Tschechen ihre bekannten Modellreihen nach und nach. Hier die Steckbriefe der wichtigsten Skoda-Neuheiten bis 2023.

Skoda Yeti - Ende 2017

Der kompakte SUV auf MQB-Plattform findet seine Entsprechung bei Seat Ateca oder dem Golf-SUV T-Roc. Im Vergleich zu Letzterem fällt er indes etwas größer aus. Hier stehen 4,30 Meter für den VW den 4,382 Metern des Skoda gegenüber. Während der Yeti II im Vergleich zum Vorgänger in der Länge um 106 mm zulegt und auch in der Breite um 30 mm Muskeln aufbaut, so wird er in Sachen Höhe 40 mm niedriger ausfallen. Der Skoda Yeti II wird als Option die verschieb- und ausbaubare Sitzanlage des Vorgängers behalten und über Allradantrieb verfügen. Als Motoren sind der 1,4-Liter-TSI mit 125 bis 150 PS verfügbar sowie Dieselmotoren zwischen 115 und 150 PS vorgesehen.

Skoda Polar - 2019

Skoda hat sich den Namen "Polar" für ein Fahrzeug schützen lassen, noch ist unklar ob der Fabia-SUV (Radstand rund 2,50 Meter) tatsächlich diesen Namen tragen wird. Auch er basiert auf dem Modularen Querbaukasten von Volkswagen - genauer auf dem MQB A0, auf dem auch der kommende VW T-Cross basieren wird. Der Skoda Polar wird als SUV die Kombi-Version des kommenden Fabia ersetzen, den es wie schon den VW Polo nur noch als Dreitürer geben wird.

Foto: Skoda Der Skoda Vision E gibt einen ersten Ausblick auf das Kodia Coupé.

Skoda Kodiaq Coupé - 2019

Noch ist unklar, ob das Modell tatsächlich auch in Europa auf den Markt kommen wird. Mit seinem Radstand von 2,75 Meter liegt das Modell exakt gleichauf mit seinem MQB-Bruder Tiguan Allspace. Allerdings wird er neun Zentimeter flacher und sein hinterer Überhang um 10 Zentimeter gekürzt. Einen ersten Ausblick auf das Modell gibt die Vision E-Studie für die Automesse in Shanghai. Dort, in China, soll das Modell zunächst vorrangig angeboten werden.

Skoda Octavia - 2019

Er ist der Bestseller der Marke und kommt ab 2019 in der neuen Generation mit schärferer Optik auf den Markt. Für den Innenraum sind große Bildschirme vorgesehen und der Fahrer wird von zahlreichen neuen Assistenzsystemen unterstützt. Autonom kann der neue Octavia nach Level 2 fahren, selbstständig aus- und einparken oder per Fernbedienung gesteuert werden. Auch ein reines E-Modell auf Basis des Modularen Elektrobaukastens (MEB) von Volkswagen mit einer Reichweite von 600 Kilometern soll es ab 2020 geben.

Skoda Superb - 2022/2023

Die neue Generation des Superb teilt sich die Plattform mit dem VW Arteon und wird exakt 4,86 Meter lang ausfallen. Während der VW ab 33.000 Euro zu den Händlern rollen wird, soll der Superb rund 25.750 Euro kosten. Auch er wird im Laufe seines Produktzyklus eine Plugin-Version mit einer Reichweite von 100 Kilometern erhalten.