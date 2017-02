Wie die britische Autocar berichtet, hat Seat-Chef Luca de Meo während der Präsentation des neuen Ibiza über weitere Modelle der Marke gesprochen. De Meo hatte bereits vor einem Jahr angekündigt, Seat „auf ein neues Level“ zu bringen. Dieses neue Level soll um das Jahr 2020 erreicht sind und es bringt vor allem neuen Modelle. Dazu gibt es nun offenbar konkrete Pläne. De Meo und Seat-Designchef Alejandro Mesonero sagten laut Autocar, dass um 2020 herum ein großer SUV kommen werde.

Sportlicher SUV kommt 2019

Gleichzeitig habe die Marke entschieden, keinen großen Kombi zu bauen. Das Potential des SUV-Markts sei viel größer. Denkbar sei auch, den großen SUV als Siebensitzer anzubieten.

In eine andere Richtung geht ein zweiter, möglicher SUV von Seat: Es soll ein Mix aus einem Sportauto und einem SUV sein – ähnlich dem Porsche Macan – und den Ateca Cupra ergänzen. „Dies ist eines der Segmente, in dem wir Wachstum sehen“, sagt de Meo der Autocar.

Künftig vier SUV bei Seat

Seat hätte dann in etwa vier Jahren zwei weitere SUV neben dem Ateca und dem kommenden, kleinen Arona, der auf demselben MQB-A0-Baukasten basiert wie der neue Ibiza und Ende diesen Jahres auf den Markt kommt.

Entwicklungschef Matthias Rabe verriet außerdem den Zeitplan für die Elektroauto-Pläne von Seat: 2019 kommt eine Elektroauto, 2020 ein Plug-in-Hybrid. Die Technik dafür stammt aus dem Modularen Elektrik-Baukasten und dem Modularen Querbaukasten. Die Basis für den Plug-in-Hybrid könnten Audi A3 E-Tron und VW Golf GTE liefern, jene für das Elektroauto der VW ID.

Foto: Guido ten Brink/SB-Medien Vorbild: der neue Seat-Mini-SUV dürfte ungefähr so groß sein wie der Audi Q2.

Kleinwagen-SUV mit typischer Seat-DNA

Und der Kleinwagen-SUV zeigt sich mit typischer Seat-DNA: scharfe Kanten, kräftige Sicken, verhältnismäßig kurze Überhänge. Dazu kommen noch große Reifen und eine leicht erhöhte Silhouette. So ist es auf der ersten Skizze von vor einigen Monaten zu sehen. Wie beim Ateca steigt die untere Fensterlinie im hinteren Bereich schwungvoll nach oben an und bildet eine starke C-Säule. Das Heck zeigt die dreidimensionalen Leuchten, wie sie von Seat bekannt sind, allerdings scheint der kleine SUV eine flacher anstehende Heckscheibe aufzuweisen.

Technisch wird sich der Seat-SUV aus demselben Baukasten bedienen wie der neue Ibiza: Der MQB A0 ist im Prinzip ein abgespeckter MQB (Audi A3, Seat Leon, VW Golf) mit reduzierten Abmessungen. Technisch sind Front- und Allradantrieb möglich, es stehen manuelle Fünf- und Sechsganggetriebe zur Verfügung, ebenso das Siebengang-DSG. Weil der Kombi zuletzt nur noch einen geringen Anteil an den Ibiza-Verkäufen hatte, wird er durch den Arona ersetzt: Im Segment der kompakten SUV sieht Seat größere Absatzchancen.

Foto: Seat Der Seat Ateca wurde in Genf 2016 präsentiert und dürfte eine Blaupause für den kleinen Seat-SUV sein.

Arona: Name für Seat-SUV bestätigt?

Der Seat-SUV, der Seat Arona heißen könnte, wird am Seat-Stammsitz in Martorell entwickelt und produziert. Am 23.3.2016 wurde der Baureihenname bei Europäischen Patentamt angemeldet, am 15.7.2016 offiziell eingetragen. Ob das neue Modell tatsächlich den Namen Seat Arona tragen wird, geht aus der Anmeldung nicht hervor. Nach dem Ateca würde ein weiterer Name mit „A“ für einen SUV Sinn ergeben – analog zu den VW-SUV-Modellen mit dem Anfangsbuchstaben „T“. Ateca, ist zudem nach einer spanischen Gemeinde in der Provinz Saragossa benannt, Arona ist eine Stadt im Süden Teneriffas. Auch Seat-Chef Luca de Meo spricht vom Arona, wenn es um den kleinen SUV geht.

Im Rahmen der Seat-Jahresbilanz-Konferenz sagte Seat-Vorstand Luca de Meo zum kommenden neuen Crossover „Dies sind sowohl für die Marke als auch für unser Stammwerk gute Nachrichten, da es sich bei den SUV derzeit um das Marktsegment mit dem größten Wachstum handelt. Für uns bedeutet dies einen weiteren großen Schritt nach vorne, da sich die SUV neben den Fahrzeugfamilien des Ibiza und des Leon zum dritten Standbein des Unternehmens entwickeln werden.“

Seat fertigt in Martorell künftig schon den technisch eng verwandten Audi A1. Auch der noch nicht finalisierte VW Polo-SUV könnte sich eine Produktionsstraße mit diesen beiden Modellen teilen. Damit besetzt der VW-Konzern mit vier Marken das hart umkämpfte Segment der Kompakt-SUV. Denn auch Skoda wird sein Scherflein zum SUV-Thema beitragen.

Während der Audi Q2 sicher das teuerste Modell in dem Quartett mit erwarteten rund 22.000 Euro sein dürfte, wird sich der Seat Arona unter 20.000 Euro einpreisen.