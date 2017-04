Welche Bedeutung der riesige Markt in China für dei deutschen Autohersteller hat, zeigt Mercedes. Die Stuttgarter rollen auf der Messe in Shanghai eine A-Klasse Studie auf den Stand. Sie repräsentiert den zukünftigen Style der Kompaktklasse, die ab 2018 aus 8 Modellen bestehen wird. Auch gibt sie einen ersten konkreten Ausblick auf die Nummer 7 der Baureihe: Die Mercedes A-Klasse Limousine. Damit noch nicht genug der Ehre: Auch das umfangreiche Facelift der Mercedes S-Klasse debütiert in der größten Stadt Chinas.

Foto: Mercedes-Benz Mit dem Conceptcar zeigt Mercedes eine A-Klasse Limousine.

VW zeigt die Elektro-Zukunft

Da lässt sich auch der Volkswagen-Konzern nicht lumpen, zählt das Joint-Venture "Shanghai-VW" zum zweitgrößten Autobauer des Landes. Und was zeigen die Wolfsburger? Die Elektro-Zukunft des Konzerns - in einem Land, dass ab 2018 eine Quote für die Produktion von Elektroautos anstrebt. Basierend auf derm Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) erblickt der VW I.D. Crozz, das dritte I.D.-Modell der Marke in Form eine Crossover-SUV das Licht der Autowelt.

Foto: Audi Der Audi E-Tron Sportback basiert auf dem MLB-Baukasten und verfügt über 3 E-Motoren und 435 PS.

Dazu gesellt sich von Skoda ein E-Modell, dass auch noch gleichzeitig einen Ausblick auf das Kodiaq-Coupé gibt. Last but not least: Audi, und sein E-Tron Sportback. Diese SUV-Coupé-Studie mit drei E-Motoren steht auf einer anderen Elektro-Plattform, dem Modularen Längsbaukasten.

BMW lässt auf der Shanghai Auto Show den M4 CS debütieren

Foto: BMW BMW zeigt in China den 460 PS starken M4 CS.

Elektro können auch andere Autohersteller: So präsentiert MG einen Elektro-Sportwagen, Lynk eine Hybrid-Limo auf Basis des kommenden Volvo S40 und Iconiq Motors einen E-MPV. Sagt Ihnen nichts? In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen alle Modelle der Shanghai Auto Show 2017 inklusive dem neuen Citroen C5 Aircross und dem bärenstarken BMW M4 CS.