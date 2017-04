Nicht alles, was auf der Shanghai Auto Show steht ist besonders reizvoll. Doch was die Autos zum Teil nicht hinkriegen, biegen die Girls aus Fernost wieder gerade.

Mercedes-Chefdesigner Gordon Wagener sagte uns auf der Shanghai Auto Show, dass als Inspiration für das "Sedan A Concept" wohlgeformte Körper schöner Menschen gedient hätten. Fließende Linien, ausgewogene Proportionen, tolle Kurven - das kriegen nicht alle Hersteller hin, die Ihre Produkte auf der Messe präsentieren.

Und wenn es die Exponate nicht hergeben, dann muss es der Messestand richten. Ganz in der Tradtion großer Messen sind die Hostessen ein entscheidender Faktor in dieser Attraktivitäts-Gleichung. So auch auf der Shanghai Auto Show.

Foto: Patrick Lang Das verstehe wer will: Die junge Dame räkelt sich lasziv im Glaskasten. Doch das Auto ist wenig sexy. Die Familienbilder im Hintergrund ebenso.

Schräge Szenen auf der Shanghai Auto Show

Doch bei allen Messe-Traditionen gab es auch verstörende Augenblicke. Etwa bei einem chinesischen Hersteller eines eher biederen Van-Modells. Über dem Auto in einem Glaskasten saß eine junge Dame in knappem Höschen und räkelte sich, während auf der Videoleinwand im Hintergrund Bilder von glücklichen Familien abgespielt wurden. Manche Dinge versteht der Zentraleuropäer wohl einfach nicht.

In unserer Bildergalerie können Sie den Test machen, ob Ihnen die Szenerie einleuchtet, oder nicht.