Der Sportwagenhersteller W Motors aus Dubai baut futuristische Hypercars wie Fenyr und Lykan. Doch die arabische Firma geht auf der Shanghai Auto Show 2017 auch ganz neue Wege und kooperiert mit dem örtlichen Hersteller Iconiq Motors, um einen Elektro-Van mit Selbstmörder-Türen zu präsentieren. Überhaupt steht in China Elektromobilität ziemlich weit oben auf der Liste.

Foto: Patrick Lang Zu schön, um wahr zu werden: Diese Studie von MG wird es leider nicht in die Serienproduktion schaffen.

MG zeigt eine Elektro-Sportwagen-Studie namens E-Motion Supercar mit einer Reichweite von 500 Kilometern und Flügeltüren. Von null auf hundert in vier Sekunden und von null auf serienreif leider gar nicht. Das ist ebenso bedauerlich wie die Tatsache, dass Toyotas Showcar "Way" als FAW-Toyota C-HR 2018 tatsächlich in Produktion gehen soll. Denn das Crossover-Kompakt-SUV ist ohne Zweifel weniger gefällig als der Flügeltürer. Dem gegenüber stellt Toyota das deutlich schlichtere Concept Car "Fun", das einen Ausblick auf die chinesische Version des Camry geben soll.

Ein Camaro für Schneewittchen

Ganz bezaubernd ist dagegen eine spezielle Version des Chevrolet Camaro. Komplett in eine Disney Land-Folierung gehüllt, verfügt das amerikanische Muscle Car über eine erhöhte Rückbank, die Disney-Prinzessinnen auf Paraden als Sitzplatz dienen soll. Der Hersteller Changan ist da brachialer unterwegs. "Fractal" wäre ein passender Name für das Crossover-SUV-Concept gewesen, doch diesen Titel hatte sich Peugeot bereits 2015 auf der IAA gesichert. Stattdessen hört der in China entworfene Changan auf den Namen Yuyue.

