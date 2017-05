Shelby Super Snake Wide Body Concept

Die Super Snake mit ihrem 750 PS starken Kompressor-V8 hatte Shelby bereits vor geraumer Zeit vorgestellt. Jetzt gibt es ein Karosserie-Upgrade auf Breitbau, der an alle ab 2015 gebauten Mustang passen soll. Das handgearbeitete Kit, das noch ein Unikat ist, lässt den Mustang an der Hinterachse um gut 10 cm in die Breite wachsen, an der Vorderachse sind es immerhin noch fast 6,5 cm. Die vorederen Kotflügel tragen hinter den Radläufen Entlüftungskiemen. Als verbindendes Element zwischen den breiten Radläufen wurden auch die Seitenschwellerverkleidungen neu gezeichnet. Um den gewachsenen Kräften Rechnung zu tragen wurden die Radaufhängungen vwerstärkt. Zudem gibt es größere Bremsen und neu abgestimmte Federelemente.

In die fetten Radläufe schlüpfen 20 Zoll große Felgen mit 345er Reifen hinten und 305er Walzen vorne. Montiert wurden extrem haftfreuddige Michelin Cup 2-Pneus. Das Breitbaukit soll der super Snake zu noch mehr Traktion und Querbeschleunigung verhelfen. Je nach Kundeninteresse soll das Breitbaukit in Serie gehen. Preise wurden noch nicht genannt.