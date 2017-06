Shell liefert den Sprit zum Auto: Mit der App Tap up bringt der Tankwart Benzin oder Diesel mit einem kleinen Elektro-Tankwagen. Zur Zeit erprobt der Ölkonzern die App in Rotterdam.

Shell testet in Rotterdam das Tanken ohne Tankstelle: Mit der App Tap up können Autofahrer ihre Tankfüllung zum Auto bringen lassen. Der Lieferservice kostet pro Tankfüllung eine Gebühr von 3,95 Euro, die Literpreise sind die gleichen wie an der Tankstelle. Der Tankwart bringt Benzin oder Diesel mit einem kleinen Elektrolaster und kann das Auto auch betanken, ohne dass der Fahrer dabei ist – nur die Tankklappe darf nicht abgeschlossen sein. „Die Bedürfnisse unserer Kunden ändern sich ständig. Mit Shell Tap Up nehmen wir den nächsten Schritt in dieser Entwicklung“, sagt dazu Maggie de Haan, Geschäftsführer Shell Einzelhandel Benelux & Frankreich.

Elektro-Laster liefert Super und Diesel ans Auto

Für den Test hat Shell einen Elektro-Kleinlaster so umgebaut, dass er Sprit für ein Dutzend Autos an Bord nehmen kann und dabei alle Sicherheitsanforderungen erfüllt. Zur Zeit liefert Tap up Diesel oder Super E5 in vier Stadtbezirke von Rotterdam und an Mitarbeiter der Van-Nelle-Fabrik. Die App gibt es für Android und iOs. Der Fahrer muss lediglich den Standort des Autos und die gewünschte Lieferzeit angeben. Abgerechnet wird über Lastschrift oder Kreditkarte.