Der Ford GT ist wahrscheinlich der heiß ersehnteste Sportwagen 2016. Nur 250 Stück werden pro Jahr gebaut. Der Preis des über 600-PS-Supersportlers: rund 450.000 Dollar in den USA und zwischen 500.000 und 550.000 Euro in Europa. Doch einfach nur die Kohle hinzublättern reicht nicht, um einen zu bekommen.

Sitzprobe Ford GT

Ford hat seinen Supersportler mit zur Messe gebracht – mal wieder. Und endlich darfst Du als Messebesucher in Detroit unter Aufsicht und nach ein bisschen Anstehen mal kurz in den Wagen. Die gigantisch breite Karbontür schwingt nach oben und Du schiebst Dein linkes Bein über die breite Karbonschwelle ganz knapp unter dem Lenkrad durch und versuchst dabei, nicht allzu ungelenk auszusehen. Fehlanzeige, das muss noch mal geübt werden. Egal: Entspannt in den Sitz gleiten lassen und überwältigt sein – D u s i t z t i n e i n e m F o r d G T. Natürlich ist es irre schön hier drinnen.

Gut, schalten wir einen Gang zurück Richtung Sachlichkeit: Du hast im dunkel gehaltenen Innenraum viel Platz – ein von großen Menschen seit jeher geschätzter Vorteil amerikanischer Sportwagen. Kopf, Schultern, Beine – alles hat in diesem Zweisitzer Luft. Besonders für die Füße ist das wichtig: Du musst weder schräg im Wagen sitzen, um die Pedale zu erreichen, noch läufst Du Gefahr, mehrere Pedale mit einem Fuß gleichzeitig zu erwischen.

Multi-multi-multi-Funktionslenkrad

Die Sitze nehmen Dich beruhigend in die Zange – der Ford GT wird wohl auch Kurven können. Das oben und unten stark abgeflachte Lenkrad ist mit Bedienelementen übersät – auch, weil die sehr schmale Mittelkonsole und das ebenso schmale Armaturenbrett kaum Platz für eine reichhaltige Beknopfung bieten. Oben ist im Lenkrad ein langer Leuchtdioden-Balken eingelassen, der als Schaltpunktanzeige dient.

Ja, recht übersichtlich

Von außen macht der Ford GT zwar richtig viel her, aber er sieht auch nach einer horrormäßigen Übersichtlichkeit aus. Umso überraschender ist zumindest der Blick durch den kleinen randlosen Innenspiegel nach hinten: Durch die dicht hinter Dir sitzende Heckscheibe schaust Du über den Sechszylinder-Turbo und die Motorabdeckungs-Scheibe auf das Geschehen hinter dem Wagen. Die Seiten hinten rechts und links werden von den Außenspiegeln ganz ordentlich abgedeckt.

Der neue Ford GT passt Dir auf Anhieb wie angegossen und Du willst damit nur noch losdonnern. Los. Los.

Gregor Hebermehl

Jetzt ist es soweit, der Kampf um den neuen Ford GT ist eröffnet. Der Autobauer hat den Bestellprozess für den Supersportler mit Biturbo-V6 und über 600 PS freigeben. Und zwar online unter fordgt.com.

Nur 250 Ford GT pro Jahr

Pro Jahr will der US-Autohersteller 250 Exemplare bauen. Und durch das Bewerbungsverfahren soll garantiert werden, dass jedes einzelne Modell in die richtigen Hände gerät. Kein Promi- oder Millionärsbonus also. Volle Taschen allein genügen nicht. Wie die „Detroit News“ schreibt, sollen bereits einige Interessenten der Ford-Führungsetage Blankoschecks vor die Nase gehalten haben. Alle abgelehnt.

Ford will treue Langzeit-Kunden belohnen

Jeder muss sich durch die Online-Bewerbung kämpfen. Kaufinteressenten werden dort unter anderem einige Fragen gestellt. Zum Beispiel: Wie viele Autos Sie von Ford besitzen? Wie aktiv Sie in den sozialen Netzwerken sind? Wie oft Sie planen, mit dem Ford GT zu fahren? Treue Ford-Kunden und/oder Interessenten, die bereits ein Ford GT-Vorgängermodell, das zwischen die zwischen 2004 und 2006 gebaut wurde, ihr Eigen nennen, haben grundsätzlich bessere Karten, sagt Ford. Und es soll garantiert werden, dass der GT artgemäß bewegt wird, nicht in einem Museum oder einer Garage verstaubt, und stets auf Social-Media-Plattformen präsent ist. Sprich: Der Ford GT soll im Gespräch bleiben.

Geldgeier, die nur an einem Kauf interessiert sind, um den Supersportler dann für weit mehr Asche zu verticken, sollen durch eine Vertragsklausel abgeschreckt werden. Demnach muss sich jeder Bewerber verpflichten, den Ford GT für einen bestimmten Zeitraum nicht zu verkaufen.

Interessenten müssen sich bis spätestens Donnerstag, 12. Mai 2016, 23.59 Uhr, offiziell bewerben. Die erhalten dann innerhalb von24 Stunden eine Bestätigungsmail, dass ihre Bewerbung eingegangen ist. Die ersten Kundenfahrzeuge sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Der heute gestartete Bewerbungsprozess bezieht sich auf die Produktion der ersten zwei Jahre – somit geht es nun weltweit nur um insgesamt 500 Ford GT-Exemplare. Nach Bestätigung des Kaufinteresses tritt dann der „Ford GT Concierge-Service“ auf den Plan. Der steht Käufern beim Abschluss des konkreten Kaufvertrages und bei der Auslieferungdes Fahrzeugs – auf Wunsch auch vor die Haustüre- helfen und auch nach der Fahrzeugübergabe mit Rat und Tat zur Verfügung.

