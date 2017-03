Die Studie Vision E zeigt ein fünftüriges SUV-Coupé, das sich auf eine Länge von 4.645 Millimeter streckt. In der Breite misst sie 1.917 Millimeter und in der Höhe 1.550 Millimeter. Der Radstand von 2.850 Millimeter wird mit kurzen Überhängen an Front und Heck kombiniert. Die Studie nimmt mit der langestreckten Silhouette und dem coupéhaftem Dachverlauf formal das kommende Skoda Kodiaq Coupé vorweg. Das war ursprünglich nur für China vorgesehen. Jetzt überlegt Skoda das Kodiaq Coupé auch in Europa anzubieten. Die Skoda-Manager rechnen sich mit dem SUV-Coupé gegenüber einem BMW X6 und Mercedes CLC Coupé größere Marktchancen aus.

Angetrieben wird der Skoda Vision E rein elektrisch. Die Systemleistung der beiden E-Motoren soll bei 225 kW liegen, die Höchstgeschwindigkeit bei 180 km/h. Das verbaute Lithium-Ionen-Batteriepaket soll eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern ermöglichen. Die an beiden Achsen platzierten Elektromotoren addieren sich zu einem Allradantrieb, der elektronsch bedarfsgerecht gesteuert wird.

Aber der Vision E fährt nicht nur rein elektrisch, sondern auch autonom auf Level 3. Es kann selbsttätig im Stau agieren, per Autopilot Strecken auf Autobahnen zurücklegen, die Spur halten oder ausweichen, Überholvorgänge durchführen, selbständig freie Parkplätze suchen und alleine ein- und ausparken. Dafür stehen diverse Sensoren mit unterschiedlichen Reichweiten und verschiedene Kameras bereit, die das Verkehrsgeschehen überwachen. Die Shanghai-Studie baut, wie auch das spätere Serienmodell, auf dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) des VW-Konzerns auf.

Insgesamt will Skoda bis zum Jahr 2025 fünf rein elektrisch angetriebene Modelle in verschiedenen Segmenten anbieten. Als erster Teil-Elektriker kommt zum Modelljahr 2019 der Skoda Superb mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. 2020 folgt dann das erste rein elektrisch angetriebene Modell. Dabei sol es sich um einen Octavia der neuen Modellgeneration handeln, die 2019 startet. Die Batterie wird skalierbar sein, die Kunden können je nach Geldbeutel unterschiedliche Batterieleistungen wählen. Die maximale Reichweite soll bis zu 600 Kilometer betragen.