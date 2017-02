Andreas Of

Den Smart Electric Drive gibt es ab Anfang 2017 nicht nur als Fortwo und als Cabrio, sondern auch im viersitzigen Forfour. Premiere hatten die drei Elektro-Kleinwagen in Paris. Die Preise beginnen bei 21.940 Euro.

Anfang 2017 bringt Smart Fortwo, Cabrio und Forfour als Electric Drive. Damit sind alle Modelle der Daimler-Stadtwagenmarke auch elektrisch angetrieben erhältlich.

Vorn und hinten weisen Schriftzüge auf den Elektromotor hin, wer mag, kann Tridion-Zelle und Außenspiegel in grün bestellen. Ansonsten stehen dieselben Farben wie für die Benziner zur Verfügung. Die Ausstattung ist etwas anders: Statt eines Drehzahlmessers zeigt ein Powermeter die abgerufene Leistung an, die Tankanzeige ersetzt eine für den Ladezustand der Batterie. Mit dem Schalthebel in der Mittelkonsole kann die Fahrtrichtung geändert werden, ansonsten genügt dem Elektromotor des Smart eine feste Übersetzung.

Vorstellung des viersitzigen Stromes 1:18 Min.

Die E-Maschine, ein 60 Kilowatt starker Drehstrom-Synchronmotor, baut Renault im nordfranzösischen Clèon. Wichtiger zum Fahren als die umgerechnet 81 PS Leistung sind die 160 Newtonmeter Drehmoment. Das langt für eine Null-auf-Hundert-Zeit von 11,5 Sekunden beim Fortwo. Das Cabrio spurtet drei Zehntel langsamer, der Fortfour nimmt sich 12,7 Sekunden. Alle drei sind bei 130 km/h abgeregelt.

Batterie aus Sachsen, Motor von Renault

Die Batterie produziert die Daimler-Tochter Deutsche Accumotive im sächsischen Kamenz. Fortwo und Cabrio rollen in Hambach (Frankreich) vom Band, der Forfour wird wie der Renault Twingo in Novo Mesto (Slowenien) produziert.

Foto: Stefan Baldauf

Mit der Batteriekapazität von 17,6 kWh sind laut Smart Reichweiten von bis zu 160 Kilometern möglich. Die Ladezeiten hat Smart verkürzt: Mit einer Wallbox ist der Akku in 3,5 Stunden von 20 auf 10 Prozent. An der Haushalts-Steckdose dauert der gleiche Ladevorgang sechs Stunden.

Laden mit Smartphone-App steuern

Während des Ladens lässt sich der Innenraum kühlen oder heizen. Diese Vorkonditionierung kann auch über eine „Smart Control App“ gesteuert werden. Gegen Aufpreis sorgt ein Winterpaket mit beheizbarem Lenkrad für mehr Komfort. Ein On-Board-Lader ist serienmäßig. Gegen Aufpreis ist ein 22-kW-Schnelllader verfügbar.

Sondermodell für 27.839 Euro

Zu haben sind die elektrisch angetriebenen Smart-Modelle ab 21.490 Euro für den Fortwo ED. Das entsprechende Cabrio startet ab 25.200 Euro. Der Grundpreis für den elektrisch angetriebenen Forfour liegt bei 22.600 Euro. Zur Markteinführung Anfang 2017 bietet Smart Coupé und Cabrio als Sondermodell Greenflash an, die Preise hierfür beginnen bei 27.839 Euro.