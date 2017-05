0,8 PS, 49 Kubik und 25 km/h Spitze. Die Solex 3800 zählt ohne Frage neben den konservativen Fahrradfahrern zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern im aktuellen Straßenbild. Doch anders als die immer häufiger selbst an Autos vorbeigleitenden Elektrobikes, wird sich an der Ampel stehend niemand erschrecken, der plötzlich Gesellschaft von einem Solex-Fahrer bekommt. Denn die Solex 3800 wirkt nicht nur wie ein Urzeit-Gefährt. Sie brüllt auch wie ein echter Motor-Dino. Dass die 0,049 Liter Hubraum keine besonders sportlichen Ambitionen befriedigen, scheint klar. Ein paar Technik-Begeisterte sehen das aber natürlich anders und kitzeln ganze 60 Kilometer pro Stunde aus dem kleinen Reibrollenantrieb, der per Hebel ent- oder eingekoppelt werden kann, und brettern bei spektakulären Rennen vorzugsweise durch die Niederlande. Wer sich heute den Zweitakter mit Platz für eineinhalb Personen zulegt, muss rund 1.500 Euro berappen. Ein Mittelklasse-E-Bike kostet ähnlich viel.

Am Anfang waren 38 Kubik

Die unter Freunden auch gern Nasenwärmer genannte Solex war aber nicht immer so potent. Anfangs sorgen gar nur 38 Kubikzentimeter für den Antrieb. Denn das im Jahr 1905 in Frankreich von Maurice Goudard und Marcel Mennesson gegründete Unternehmen mit dem Kunstwort-Namen Solex ist ursprünglich ein reiner Automobilzulieferer. Durch die große Nachfrage nach einer kostengünstigen Volksmotorisierung kurz nach dem zweiten Weltkrieg wird aus einer bereits lang zuvor gehegten Idee Realität in Form eines über dem Vorderrad eines Alcyon-Herrenfahrades thronenden Solex-Zweitaktmotors. Der Reibrollenantrieb besteht aus einer einseitig gelagerten Kurbelwelle und einem schwimmerlosen Vergaser mit Kraftstoffpumpe.

Die Fliehkraft-Kupplung kommt

Noch im Jahr der Serienreife 1946 rollen 4.000 Exemplare auf die Straße. Dann allerdings schon mit 45 Kubikzentimetern und 0,4 PS Leistung. Von der aus ihrem Schatten entsprungenen Konkurrenz angetrieben erscheint das Modell 1700 mit einer automatischen Fliehkraft-Kupplung (Compound-Kupplung) und einem leicht vergrößerten Tank, da das neue Lichtmaschinenrad zum Lüfterrad erweitert und damit breiter wird. Warum das Ganze? Da der Motor jetzt auch im Stand läuft, muss er auch im Stand gekühlt werden. Die erste Trommelbremse folgt im Jahr 1964 mit dem Modell 3300.

Über sechs Millionen Velosolex

Mit der noch heute gern genutzten Solex 3800 kommt 1968 nicht nur mehr Leistung, sondern zum ersten Mal auch ein wenig mehr Farbe ins Spiel. Dieser Hype geht natürlich nicht an Prominenten wie dem Sexsymbol der 50er und 60er Jahre Brigitte Bardot vorüber, so dass sich die Marke Solex über ein reges Auftauchen in den Klatschblättern erfreuen kann. Und damit auch wirklich jeder mit dem knatternden Fahrrad zurechtkommt, verpasst Solex ihm einen Gasdrehgriff. Bis 1988 laufen in Summe über sechs Millionen Velosolex beim französischen Vergaserhersteller Solex-Sinfac aus den Produktionshallen. Noch bis 2002 werden die nun bis zu 0,8 PS starken Solex in Lizenz in Ungarn nachgebaut.