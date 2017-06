Speed-Buster Audi SQ7

Bei den großen SUV-Modellen hat Audi den Q7 im Angebot. Der ist hierzulande nur mit Selbstzünder-Motoren zu haben. Der stärkte darunter ist der Vierliter-V8 mit Biturboaufladung. Mit einer Leistung von 435 PS und einem maximalen Drehmoment von 900 Nm ist der Diesel bereits ab Werk alles andere als schwachbrüstig, schiebt er doch den großen Q7 in 4,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und ermöglicht eine abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

Welches Potenzial sich aus dem V8 noch entwickeln lässt, zeigt Tuner Speed-Buster aus Sinzig. Durch den Einsatz einer Multikanal-Chiptuning-Box inklusive fahrzeugspezifischer Parametrie steigt die Leistung des Vierliter-Motors auf 519 PS. Das maximale Drehmoment beträgt fortan gar 1.038 Nm – ein Zuwachs von nicht weniger als 84 PS sowie 138 Nm.

Die Chip-Tuning-Box von Speed-Buster setzt auf Mikroprozessor-Technologie, die die von den Original-Sensoren gelieferten Daten bei aktiviertem Tuning in Echtzeit verarbeitet. Danach werden diese in modifizierter Form an das Motor-Steuergerät weitergeleitet. Trotz der deutlich gesteigerten Motorleistung sollen die veränderten Steuerungsdaten den Verbrauch des Achtzylinders um bis zu 15 Prozent senken.

Tuning kann per App ferngesteuert werden

Zu haben ist die Tuning-Box von Speed-Buster für den Audi SQ7 zum Preis von 999 Euro. Im Lieferumfang enthalten ist dabei eine zweijährige Motorgarantie. Gegen einen Aufpreis von 50 Euro kann die Chip-Tuning-Box auch mit einer Fernsteuerung versehen werden. Diese wird dann über eine spezielle App per Smartphone angesteuert. So lässt sich das Tuning jederzeit zu- oder abschalten, oder nur bestimmten Fahrern zugänglich machen. Auch lassen sich über die App alle Parameter des Chip-Tunings visualisieren.

Foto: Speed-Buster Alle serienmäßigen Motorschutzeinrichtungen bleiben erhalten.

Die Installation der Chip-Tuning-Box im Audi SQ7 soll problemlos möglich sein, da der mitgelieferte Kabelbaum mit seinen Steckverbindungen speziell auf die Originalsteckverbindungen ausgelegt ist. Der Einbau kann so selbst oder auch von jeder Werkstatt leicht vorgenommen werden. Auch bleiben bei dem Tuning alle motoreigenen Schutzprogramme aktiv. Zudem wird die Mehrleistung erst bei betriebswarmem Motor zugeschaltet. Ebenfalls integriert ist eine Timerfunktion zur Motorenschonung im Volllastbereich, d.h. nach 20 Sekunden Volllast wird die Leistung auf die Serienleistung zurück geregelt. Dauer-Vollgasfahrten sind so mit der vollen Tuning-Leistung nicht möglich.