Motorsport zum Anfassen: Auch in diesem Jahr veranstaltet sport auto die High Performance Days auf dem Hockenheimring. Mit dem Tuner GP, der DriftChallenge, mit Taxifahrten, Showevents und einem Fahrerlager voller Sportwagen.

Save the Date: Vom 14. bis 16. Juli 2017 steigen auf dem Hockenheimring die legendären sport auto High Performance Days mit dem legendären Tuner-Grand-Prix und der DriftChallenge. Aufgrund des hohen Zuspruchs findet der Event 2017 erneut an drei Tagen von Freitag bis Sonntag statt. Am Freitag ist der Eintritt kostenlos. Die Preise für Samstag und Sonntag werden noch bekannt gegeben.

Auf jeden Fall heißt es: „Ring frei!“ mit dem Tuner Grand Prix und der DriftChallenge, Taxifahrten und Show-Events. Das Finalrennen der Tuner bleibt auch weiterhin ein großer und wichtiger Bestandteil des Events! Abseits der Strecke wird viel geboten: Im Fahrerlager werden die neuesten Highlights der Sportwagen- und Tuningszene präsentiert – Motorsport zum Anfassen.

Alle Infos und Wissenswertes über unser Mega-Event erhalten Sie in Kürze auf unserer Seite. Auf unserer Themenseite stimmen wir Sie schon einmal auf die High Performance Days 2017 auf dem Hockenheimring ein. In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen die Highlights aus dem Vorjahr.