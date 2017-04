Sportwagen-Neuzulassungen März 2017

Haben Sportwagen qua ihrer Definition den Anspruch immer an erster Stelle zu stehen, so können die PS-Protze in der Zulassungsstatistik nicht gerade punkten. 1,4 Prozent macht der Anteil an den Gesamtneuzulassungen aus, der Zuwachs liegt bei 4,1 Prozent, noch hinter den Wohnmobilen. Nur die Kompaktklasse lassen die Sportler hinter sich. Aber vielleicht macht auch das die Exklusivität aus.

Immerhin, der Porsche 911 hat seinen Anspruch auf die Sportwagen-Krone im März mit 963 Neuzulassungen bekräftigt und sich die Pole Position vom Audi TT (675 Neuzulassungen) zurück geholt. Zusammen mit dem Ford Mustang auf Platz 2 mit 828 Zulassungen verdrängten die beiden Renner den Ingolstädter auf den 3. Rang.

Auf den weiteren Plätzen liegen der Mercedes SLC (466) sowie der Porsche Boxster (408) und das E-Klasse Coupé (388). Mit dem größten Zuwachs rangiert der F-Type von Jaguar auf Platz sieben - 180,4 Prozent Plus stehen hinter dem Briten. In absoluten Zahlen: 387 Neuzulassungen.

Die Ergebnisse aller Sportwagen im März 2017 sehen Sie in unserer Fotoshow.

Hinweis: Bei der Zulassungsstatistik handelt es sich um die offiziellen Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. Die Einteilung in die jeweiligen Klassen erfolgt per Schlüsselnummer über die Hersteller. In der Statistik können auch Modelle erscheinen, die es nicht auf den deutschen Markt gibt, oder nicht mehr gebaut werden. Diese Besonderheit kann bei der KBA-Statistik auftreten, wenn z.B. ausländische Fahrzeuge erstmals in Deutschland zugelassen werden oder Fahrzeuge eine neue Ident-Nr. erhalten.