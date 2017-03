2016 zeigte der niederländische Sportwagenbauer Spyker in Genf den C8 Preliator, für 2017 haben sie den C8 Preliator als Spyder im Gepäck.

Bislang gibt es nur ein dunkles Teaserbild, das zeigt aber einen Sportwagen mit einem Stoffverdeck. Da der Preliator eine Weiterentwicklung des Aileron ist, darf der offene Preliator als Nachfolger des Aileron Spyder gelten.

Vermutlich teilt sich der neue Spyder auch die Antriebstechnik mit dem geschlossenen Preliator. Der 4,2-Liter-V8 mit Fünfventiltechnik, dessen Basis aus dem Audi-Regal stammt, wurde per Kompressoraufladung auf 525 PS gebracht. Der Mittelmotor ist an ein manuelles Sechsganggetriebe gekoppelt, optional ist auch eine Sechsgang-Automatik zu haben. Das Antriebsmoment fließt aber immer ausschließlich an die Hinterräder.