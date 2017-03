Startech betont gleich vorneweg, dass alle gezeichneten Anbauteile primär für den Straßenbetrieb ausgelegt wurden, falls doch jemand seinen tiefergelegten Nobeloffroader ins Gelände jagen möchte.

Für die Montage an Originalbefstigungspunkten entstanden bei Startech neue Schürzen für vorne und hinten. Die Frontschürze ist mit einem neuen Spoiler bestückt, die Heckschürze trägt einen frischen Diffusoreinsatz, der auf das Serienabgassystem abgestimmt wurde. Die neue Elemente an beiden Schürzen können in Sichtcarbon oder in Wagenfarbe lackiert geordert werden. Als Ergänzung zum serienmäßigen Dachspoiler hat Startech seitliche Blenden dee die Heckklappe entwickelt.

21-Zoll-Räder mit Zentralverschlussoptik

In die Radhäuser wandern 21 Zoll große Leichtmetallräder mit fünf Doppelspeichen und Zentralverschlussoptik. Darauf aufgezogen werden 265/40er Pneus vorne und hinten Reifen der Dimension 295/35 hinten.

Der Blick in das Interieur offenbart eine neue Ledervollausstattung, beleuchtete Einstiegsleisten sowie Pedalerie und Fußstütze aus Aluminium. Dazu gibt es maßgeschneiderte Dekor-Elemente für Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türververkleidungen wahlweise aus Carbon oder Edelholz.

Die Sechszylinder-Diesel und -Benziner-Motoren bleiben noch unangetastet. Entsprechende Leistungskits seien aber bereits in Vorbereitung.