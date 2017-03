Mark Higgins ist eigentlich Rallye-Fahrer, liefert aber auch regelmäßig für verschiedene Bond-Filme spektakuläre Autostunts. Aber auch für Subaru setzt Higgins gerne neue Bestmarken. Zuletzt umrundete er in einem 600 PS starken WRX die 60,725 Kilometer lange TT-Strecke auf der Isle of Man in 17,35 Minuten. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 207,17 km/h.

Jetzt hatte er den Eiskanal in St. Moritz im Visier. Und nur der kam für das Vorhaben in Frage, da er aus Natureis gebaut ist und so die Notwendigen Korrekturen zuließ um den WRX aufnehmen zu können, der ja doch etwas breiter als ein Bob ausfällt. Allerdings konnte die Bahn nur bis Hufeisenkurve geweitet werden, denn da quert eine Eisenbahnbrücke unter der der WRX nicht durchgepasst hätte.

Boxer im Eiskanal 1:58 Min.

In vier Abfahrten mit bis zu 60 km/h Topspeed sammlte das Kamerateam alle Einstellungen für das spektakuläre Video und der spikebereifte WRX reichlich Beulen in der sehr engen Bahn. Dennoch blieb der Allradler fahrbar.