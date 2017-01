Hohes Gewicht der Batterie sorgt bekanntlich für gute Straßenlage, da sie den Schwerpunkt des Fahrzeugs deutlich senkt, entsprechend gut liegt ein Tesla in Kurven! Bei unangepasster Geschwindigkeit fliegt auch ein Formel-1 Rennwagen aus der Kurve!



Die Verarbeitungsqualität bei Tesla war besonders in den Jahren 2012-2014 nicht so gut, danach wurde es besser und Modelle nach der Modellpflege (Sommer 2016) sind bestenfalls im Detail schlechter als Deutsche Premiumanbieter!