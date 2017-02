Der Super Bowl ist das sportliche Highlight in den USA. Am 5. Februar 2017 treffen die Atlanta Falcons im Finale auf die New England Patriots. Für die Werbepausen haben sich die Automobil-Hersteller traditionell mächtig ins Zeug gelegt.

Leider leben wir aktuell in einer Zeit, in der sich die TV-Werbung maßgeblich aus Billig-Möbeln, Direkt-Versicherern und Slipeinlagen zusammensetzt. Die Ära emotionaler und pointierter Werbeclips rückt in die weite Ferne der 90er und frühen 2000er, als Mars noch „mobil gemacht“ hat und dich „die bei Dea aufgetankt“ haben.

Um so erfreulicher ist es, dass sich einige Automobil-Hersteller wie in diesem Jahr Audi, Mercedes, Kia, Hyundai, Ford und Lexus um echte Werbefilme bemühen. Hintergrund ist der 51. Super Bowl, bei dem am 5. Februar 2017 im NRG Stadium in Houston die Atlanta Falcons und die New England Patriots aufeinander treffen. Traditionell ist es so, dass in den Werbepausen des Football-Finales aufwändig produzierte Clips gezeigt werden, die fast so beliebt sind, wie das Spiel selbst.

Mercedes-AMG ist „Born to be wild“

Bärte, Tattoos und Motorräder – den Werbefilm für den Mercedes-AMG GT Roadster haben die Coen-Brüder (The Big Lebowski, No Country For Old Men) gedreht und sich dabei in die ziemlich marken-untypische Welt der Rocker und Biker begeben. Star des Clips ist Alt-Rocker und Easy Rider Peter Fonda, der furchtlos die Motorräder einiger Kneipenbesucher zuparkt.

Melissa McCarthy in Lebensgefahr

US-Schauspielerin Melissa McCarthy begibt sich indes für Kia auf die gefährlichsten Umweltschutz-Aktivisten-Missionen, die Sie sich vorstellen können. Sie trifft auf Wale, stürzt von Klippen, fällt in einen eisigen Schlund und wird von einem Nashorn aufgespießt. Aber immerhin muss sie nicht zu Fuß gehen, sondern erreicht die Schauplätze mit dem neuen Hybrid-Kompakt-SUV Kia Niro.

Audi verlegt sich auf weniger lebensgefährliches Terrain, nämlich auf die Piste eines Seifenkisten-Rennens. Dieses Rennen gewinnt dann übrigens ein Mädchen. Können Sie sich nicht vorstellen? Dann sollten Sie den Clip mal ganz genau anschauen. Wir haben alle Werbefilme der Automobil-Hersteller beim Super Bowl 2017 für Sie zusammengestellt. Viel Spaß beim Anschauen.