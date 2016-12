Suzuki arbeitet an der nächsten Generation des Swift. In Japan wurde der neue Kleinwagen nun vorgestellt. Die Swift-Version für Europa rollt dann auf dem Genfer Autosalon 2017 vor.

Für 2017 steht eine neue Version des Suzuki Swift in den Startlöchern. Das Design des Kleinwagens wird sich markant ändern. Das zeigen Bilder des Swift für den japanischen Markt, die nun enthüllt wurden.

Klar zu erkennen sind die neu gezeichneten Hauptscheinwerfer, die einen deutlich gewachsenen Kühlergrill flankieren. Zudem gibt es eine markante Spoilerlippe unten an der Frontschürze. Auch die Rückleuchten, die in markanter ausgeformten hinteren Schulterpartien stecken, erhalten eine neue Form. Beim Fünftürer verstecken sich künftig die hinteren Türgriffe im Fensterdreieck.

Turbomotoren für den Swift

Auf seinem Heimatmarkt in Japan wird der Swift zum Start in sieben Ausstattungslinien und mit drei Motorisierungen kommen: ein 1,2-Liter-Vierzylinder, eine Hybridversion (Mild-Hybrid) und ein 1,0-Liter-Turbo mit Direkteinspritzung. Leistungsangaben macht Suzuki noch keine. Als Getriebe ziehen ein Fünfgang-Schalter und eine Sechsgang-Automatik in den Swift ein. In der Japan-Version kommt der Swift auch wieder mit Allradoption.

Die Europa-Version des neuen Kleinwagens hat ihren ersten großen Auftritt auf dem Genfer Autosalon 2017. Unter der Motorhaube des Suzuki Swift dürften hierzulande die aus Baleno und Vitara bereits bekannten neuen Turbotriebwerke zu finden sein. Basistriebwerk wäre vermutlich (wie in Japan) weiter der 1,2-Liter-Saugmotor mit 90 PS, darüber stünde dann der aufgeladene Einliter-Dreizylinder mit 111 PS. Im Swift Sport dürfte der 1,4-Liter-Turbovierzylinder mit 140 PS zum Einsatz kommen.