Mit dem Tigor, wagt sich Tata erstmals in das Segment der sportlichen gezeichneten Kleinwagen. Der Tigor ist 3,99 Meter lang, misst in der Breite 1,68 Meter und kommt auf eine Höhe von 1,54 Meter. Damit bei einem Radstand von 2,45 Meter optisch reichlich Dynamik entsteht, setzt der Tata Tigor auf extrem kurze Überhänge vorne und hinten. Die Gürtellinie steigt zum Heck hin stark an. Eine weitere parallel verlaufende Sicke von den Scheinwerfern bis zu den LED-Rückleuchten unterstreicht den Keileffekt. Das Dach des Viertürers verläuft coupéhaft und mündet in einem winzigen, hochliegenden Bürzel.

Unter der Motorhaube des Tata Tigor arbeitet ein 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner. Leistungsdaten wurden nicht genannt. Dafür soll der Tigor-Pilot unter mehren Fahrmodi wählen können. Das Fahrwerk setzt auf McPherson-Einzelradaufhängungen an den angetriebenen Vorderrädern. Hinten werden die Räder an einer Verbundlenkerachse geführt.

Das Infotainmentangebot des Tigor wurde zusammen mit Harman entwickelt und soll neben einem Touchscreen auch mit umfangreicher Vernetzung glänzen.

Serienversion des Tata Tigor soll bereits im März auf den indischen Markt kommen. Weitere Infos zum neuen Tigor wollen die Inder erst zu dessen Marktstart enthüllen.