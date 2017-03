Das Techart GTstreet R Cabrio baut natürlich auf dem Porsche 911 Turbo Cabrio auf und soll ab Frühling 2017 verfügbar sein.

Wie das Coupé kann auch das Cabrio in verschiedenen Stufen leistungsgesteigert werden. Das Basis-Kit hebt die Leistung des 3,8-Liter-Biturbo-Boxers auf 580 PS und 840 Nm an. In weiteren Stufen sind 600 PS und 790 Nm, 620 PS und 880 Nm sowie 640 PS und 880 Nm. darstellbar. Maximal machbar sind 720 PS und 920 Nm. Damit rennt der offene Elfer in 2,7 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht maximal 340 km/h.

Aerodynamikbauteile aus Carbon

Die Carbon-Anbauteile des GTstreet R Coupé werden von Techart auch an das Cabrio adaptiert. Dazu gehören eine neue Frontschürze mit Carbon-Frontspoiler, aktiver Frontspoilerlippe und zusätzlichen Flaps, eine Leichtbau-Fronthaube, Leichtbau-Kotflügel mit Radhausentlüftungen, neue Seitenschwellerverkleidungen, breitere Radläufe, Luftauslassschächte auf dem Heck, eine neue Heckschürze mit Diffusor sowie ein neuer großer Heckspoiler mit aktivem Flügelblatt.

Dazu gibt es hauseigene Schmiedefelgen in 20 oder 21 Zoll Durchmesser. Maximal können Pneus der Dimension 265/30 vorn und 325/25 hinten gefahren werden. Beim Fahrwerk reicht das Angebot von Tieferlegungsfedern bis hin zum vollständig einstellbaren Komplettfahrwerk. An der Vorderachse kann ein hydraulisches Liftsystem mit 60 mm Hub montiert werden. Die vierflutige GTstreet R Abgasanlage lässt sich über eine Klappensteuerung beeinflussen.

Das Interieur werten Leder und Alcantra sowie diverse Carbonapplikationen, ein Sportlenkrad, Einstiegsleisten, neue Pedale und ein neues Kombiinstrument auf. Den Grad der Individualisierung bestimmt der Kunde.