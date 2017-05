An der Front trägt der Magnum eine neue Schürze mit dreiteiligem Splitter, größeren Lufteinlässen, neuen Tagfahrleuchten sowie einen neuen Grill. Komplett neu gestaltet wurde auch die aus Carbon - auf Wunsch auch in Sichtcarbon - gefertigte Motothaube mit zwei Luftauslässen und stärkerer Kontur.

Die Flanken dominieren Radlaufverbreiterungen an beiden Achsen sowie als verbindendes Glied neue Seitenschwelleraufsätze. Der neue Diffusor ist das markante Bauteil am Heck. Zudem gibt es einen größeren Dachkantenspoiler und einen Heckklappenspoiler. Dazu gesellen sich über die Karosserie verteilt Sichtcarbon-Zierteile.

Im Innenraum können Kunden in viel Leder und Alcantara schwelgen. Die Sitze tragen Sonderdesign-Mittelbahnen, dazu gibt es Kohlefaser- und Lackoberflächen sowie Kontrastnähte. Die Instrumente tragen individuelle Zifferblätter, das Serienvolant muss einem Sportlenkrad weichen. Innen wie außen trägt der Magnum Sport Edition "30 years"-Editionsembleme.

Mit 720 PS bis zu 311 km/h schnell

Kombiniert werden kann das Magnum-Paket mit allen Cayenne-Motorisierungen, wobei Techart überall Hand anlegt. Im GTS steigt die Leistung per Chiptuning von 440 PS und 600 Nm auf Wunsch auf 520 PS und 700 Nm. Dient der 520 PS und 750 Nm starke Turbo als Basis so sind per Chiptuning 600 PS und 840 Nm möglich, mit zusätzlichen Hardware-Komponenten können auch 700 PS und 920 Nm erreicht werden. Mit dem Turbo S als Grundlage verspricht Techart sogar bis zu 720 PS und 920 Nm, die den Magnum bis zu 311 km/h schnell macht. Der 420 PS und 550 Nm starke Cayenne S erstarkt auf 500 PS und 650 Nm. Für den Diesel offeriert Techart 290 PS und 620 Nm, für den Diesel S 420 PS und 950 Nm.

Optional können die Magnum-Modelle mit einer Sportabgasanlage kombiniert werden, die zusätzlich mit Karbonendrohrblenden bestückt werden kann. Dem Fahrwerk rückt Techart mit einem Tieferlegungsmodul für die Luftfederung zu Leibe. In die Radhäuser packt der Tuner 22 Zoll große Leichtmetallfelgen.