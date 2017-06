Der Turbolader, wer hat ihn erfunden? Ein Schweizer. Unter dem Patent CH 35 259 A meldete Albert Büchi 1905 seinen Abgas-Turbolader an. Und der hatte mit Autos erst mal wenig zu tun, sondern eher mit Flugzeugmotoren. Das Problem war Folgendes: Konventionelle Verbrennungsmotoren sind auf den atmosphärischen Luftdruck angewiesen. Je höher der ist, desto mehr Sauerstoff steht ihnen zur Verbrennung des Kraftstoffs zur Verfügung. Dabei erzeugt der nach unten ziehende Kolben einen Unterdruck, der die Umgebungsluft ansaugt – daher Saugmotor. Da bei diesem Vorgang kein perfektes Vakuum entsteht, bleibt der nutzbare Druck üblicherweise unterhalb des Atmosphärendrucks.

Blöderweise sinkt der Luftdruck aber um rund zehn Prozent pro tausend Meter Anstieg. Da aber nur so viel Kraftstoff verbrannt werden kann, wie Sauerstoff zu Verfügung steht, sinkt die Motorleistung. Das ist schon bei Autos nicht schön und bei Flugzeugen erst recht unangenehm.

Gleichzeitig entschwindet aber durch den Auspuff kinetische Energie, die Büchi für seine Erfindung nutzte: Ein Läuferrad wird durch die Geschwindigkeit des strömenden Abgases in Drehung versetzt und treibt über eine Welle ein Turbinenrad an. Mit hoher Drehzahl verdichtet es die Frischluft und treibt sie mit höherem Druck in den Zylinder – eine frühe Form der Energie-Rekuperation. Diesen Kunstwind kann man dazu nutzen, um den Leistungsabfall in der Höhe zu kompensieren, aber auch, um grundsätzlich mehr Leistung zu erzeugen. In den 60er-Jahren fingen amerikanische Hersteller an, Automotoren unter Druck zu setzen.

Foto: Daimler Im Abgas steckt reichlich Energie.

Mehr Luftdruck, mehr Leistung

Verdoppelt der Turbolader den atmosphärischen Druck, steht theoretisch genauso viel Luft zur Verbrennung bereit wie bei einem Motor mit doppelt so großem Hubraum – was zugleich doppeltes Drehmoment und damit bei gleicher Drehzahl doppelte Leistung bringt. Praktisch gibt es nicht so viel Mehrdampf, da zum Schutz vor unkontrollierter Zündung (Klopfen) die Verdichtung gesenkt werden muss, und die komprimierte Luft sich stark erwärmt, was ihren Sauerstoffanteil (Dichte) wieder verkleinert. Dagegen hilft ein nachgeschalteter Ladeluftkühler. Diese Probleme gelten aber vor allem für Benzinmotoren. Der Diesel ist als Selbstzünder mit niedrigeren Abgastemperaturen weniger zickig.

Doch erst mal muss der Motor aus seinem Saugerkeller hochdrehen, bis er genug Touren aufgebaut hat, um Überdruck zu produzieren. Je nach Motor geht das heute schon bei 1.000 bis 2.000 Umdrehungen los.

Foto: Porsche Eine Turbine wird vom Angas getrieben, die andere verdichtet die Ansaugluft.

Die Leistungskaskade läuft dabei so: Motor dreht niedertourig als Sauger, Fahrer knallt Pedal aufs Bodenblech, Motor stößt mehr Abgas aus, Turbinenrad dreht hoch, Ladedruck steigt, Drehmoment schnellt hoch.

Selbst wer diesen Satz schnell durchliest, ahnt, dass der Leistungsaufbau bei älteren Motoren lange dauern konnte – willkommen im Turboloch. Zu allem Ärger mussten sich die Entwickler früher zwischen einem schnell Druck aufbauenden kleinen Turbo oder einem hohen Druck aufbauenden großen entscheiden. Der maximale Luftdurchsatz des Laders entscheidet dabei über die Höchstleistung. Heutzutage haben die Entwickler viele Möglichkeiten (mehrere Lader, verstellbare Turbinenschaufeln, keramische Wälzlager), um diesen verzögerten Leistungsaufbau zu harmonisieren. So schön gleichmäßig wie bei einem Sauger wird er aber nie.

Wenn das Turbinchen mal dreht, gibt es dafür gerade im mittleren Drehzahlbereich wohligen Beschleunigungsdruck und im Teillastbereich einen besseren Wirkungsgrad. Der alte Spruch „Turbo läuft, Turbo säuft“ gilt heutzutage nur noch bei hoher Leistungsanforderung. Dann kühlen viele kleine Motoren ihr von der Aufladung erhitztes Köpfchen mit einem Schluck Sprit. Prost Turbo!