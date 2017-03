Das erste sport auto-Perfektionstraining auf der legendären Nürburgring-Nordschleife ist für den 04./05. Juli 2017 terminiert. Die Plätze sind bereits alle vergriffen. Aber wir bieten Ihnen eine weitere Chance für das Training in der legendären Grünen Hölle. Unsere zweite Veranstaltung 2017 findet am 28./29. September 2017 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 2.490 Euro. (Hier kommen Sie zur Eventseite).

Unsere Instruktoren sind mit der Nordschleife bestens vertraut. Sie kennen jeden Meter der legendären Strecke und führen Sie auf dem schnellsten Weg um den Kurs. Im Paket enthalten sind die Verpflegung an den Trainingstagen, zwei Abendveranstaltungen und die sport auto-Teilnehmerausstattung. Optional können Sie den Lizenzlehrgang zur nationalen A-Lizenz machen. Dieses Training ist nur für bereits rennstreckenerfahrene Teilnehmer zu empfehlen. Das Training muss im eigenen Fahrzeug (Pkw) absolviert und die Übernachtung selbst organisiert werden. Hotelzimmer können bis sechs Wochen vor Veranstaltung im Dorint am Nürburgring, Grand-Prix-Strecke, 53520 Nürburg reserviert werden.

Foto: Dino Eisele Wir führen Sie auf dem schnellsten Weg über die berühmte Nordschleife.

Wenn Sie Interesse am sport auto-Perfektionstraining haben, gelangen Sie hier zur Anmeldung.

Ablauf des Perfektiostrainings

Erster Termin

3. Juli 2017 Anreisetag, Check-In ab 15.30 Uhr, Abendveranstaltung ab ca. 19 Uhr

4. Juli 2017 Trainingstag I, Fahrerbriefing ca. 8.30 Uhr, Ende 16.30 Uhr

5. Juli 2017 Trainingstag II, Start 8 Uhr, Ende 16.30 Uhr

Zweiter Termin

27. September 2017 Anreisetag, Check-In ab 15.30 Uhr, Abendveranstaltung ab ca. 19 Uhr

28. September 2017 Trainingstag I, Fahrerbriefing ca. 8.30 Uhr, Ende 16.30 Uhr

29. September 2017 Trainingstag II, Start 8 Uhr, Ende 16.30 Uhr

Info Lizenzlehrgang: Der theoretische Teil startet mittags am Anreisetag.

Gutscheine verschenken

Suchen Sie noch ein passendes Geschenk? Verschenken Sie zwei einzigartige Tage, die nicht nur viel Action und Spaß bereithalten, sondern bei denen der Beschenkte auch ein erstklassiges Perfektionstraining und Einblicke in aktuelle Technikinnovationen erhält.



Jetzt Gutschein anfordern per Mail an training@sportauto.de.

In unserer Galerie zeigen wir Ihnen die besten Bilder vom letztjährigen Perfektionstraining auf der Nordschleife.