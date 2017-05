Elektroautospezialist Tesla will künftig als Vollsortimenter antreten und dabei in nahezu allen Klassen vertreten sein. Wie die Elektroauto-Zukunft aus Sicht von Elon Musk aussieht, hat der Tesla-Boss jetzt in seinem neuen Masterplan vom 20. Juli 2016 ausgerollt.

Tesla will auch bei den Nutzfahrzeugen mitmischen.

Elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge

Teil der Musk-Vision ist der Einstieg ins Nutzfahrzeugsegement. Hier will Tesla mit einem klassischen Pickup punkten. Der soll nicht nur die Frachtkosten deutlich senken, sondern auch reichlich Fahrspaß bieten. Bedarf sieht Musk auch bei Heavy-Duty-Trucks mit rein elektrischem Antrieb sowie bei Fahrzeugen für den öffentlichen Personennahverkehr. Der Tesla-Bus soll auf dem Chassis des Model X aufbauen. In allen Punkten wären bereits erste Entwicklungen angelaufen. Erste Ergebnisse will Musk bereits in 2017 präsentieren.

Die offizielle Präsentation der neuen Unternehmenssparte Tesla Semi, in der die schweren Nutzfahrzeuge angesiedelt werden sollen, hat Musk für September angekündigt. Jetzt gibt es auch ein erstes Teaserbild des rein elektrisch angetriebenen Schwerlast-Lkw, von dem bereits ein funktionsfähiger Prototyp existieren soll. Der Truck soll nicht nur langstreckentauglich werden, sondern auch ein ungewohnt sportliches Fahrgefühl bieten.

Natürlich setzt Musk auch stark auf die Karte autonomes Fahren. Auch hier laufen die Weiterentwicklungen auf Hochtouren. Entscheidend für einen flächendeckenden Einsatz dieser Technologien seien aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen.

2017 kommt erst mal das Model 3.

Tesla will Fahrdienstleister werden

Künftig sollen Tesla-Modelle aber auch Geld für ihren Besitzer einfahren. Eingebunden in ein Tesla-Netzwerk könnten die Modelle bei Nichtgebrauch durch den Besitzer Fahrdienstleistungen im Rahmen eines Carsharing für andere Kunden übernehmen. Gesteuert werden soll der Fahrdienst mit den autonom fahrenden Autos per App. Als weiteren Punkt seiner Planungen nennt Musk auch ein Solardach für alle Modelle, das Strom für die bordeigenen Batterien liefert, der dann auch für stationäre Anwendungen nutzbar sein soll.

Ganz nebenbei hat Tesla auch seine Webadresse geändert. Aus Teslamotors wurde das Motors gestrichen. Ein klares Zeichen dafür, dass Tesla künftig mehr als nur ein Autobauer sein will.