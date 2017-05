Rückblick zum März 2016: Erstmals campierten weltweit Menschen vor einem Autohaus, um bei der Anzahlung für ein Auto die Nase vorne zu haben. Einem Auto, das bis dato noch niemand gesehen hatte. Den arrivierten Autobauern dürften diese Szene die Tränen in die Augen treiben.

Das Glasdach des Model 3 reicht bis zum Heck

Tesla Model 3 muss ein Erfolg werden

Elon Musk eher nicht. Der charismatische Tesla-Boss spielte mit der Begeisterung der Tesla-Fans, als seien diese ein Musikinstrument. Die Jünger des ersten iPhones kennen das noch vom legendären Steve Jobs. Und so wundert es eben nicht, dass sich pünktlich zu Öffnung der Orderbücher am 31.3.2016 für das neue Tesla Model 3 eben weltweit Schlangen vor den Tesla-Niederlassungen bildeten. First come, first serve.

Vorstellung des neuen Mittelklasse-E-Autos 3:40 Min.

35.000 US-Dollar soll das Tesla Model 3 kosten

Immerhin haben die Leute nach der Weltpremiere am 31.3.2016 mal eine Idee davon, wofür sie denn da gerade 1.000 Dollar angezahlt haben. Ein gefällig gezeichnetes Mittelklasse-Auto, das sich optisch brav zwischen Model X und Model S einsortiert. Ganz ehrlich: An die neue Nase müssen wir uns gewöhnen. Der Rest war abzusehen. Experimente sind nichts für Leute, die viele Autos verkaufen müssen. Die Preise beginnen bei 35.000 Dollar. Damit liegt das Tesla Model 3 zwar deutlich über dem durchschnittlichen US-Neuwagenpreis von 31.000 US-Dollar, allerdings reduziert sich der Kaufpreis – zumindest in den USA – durch eine Steuergutschrift in Höhe von 7.500 Dollar sowie durch weitere Kaufprämien – zwischen 2.000 und 6.000 Dollar, je nach US-Bundesstaat. Natürlich soll das Model 3 eine Fünf-Sterne-Wertung in allen Sicherheitsbereichen einfahren. Maximal wird es einen Akku mit 75 kWh im Model 3 geben, die Standardversion rollt mit 60 Kilowattstunden an den Start. Und: Alle Model 3 kommen auch mit dem Autopilot-Modus, der die Teslas halbautonom fahren lässt.

Foto: Tesla Es bleibt bei dem großen Bildschirm (15 Zoll) in der Mittelkonsole.

Besonderen Wert legte Musk bei der Präsentation auf das riesige Glasdach, dem angeblich größten in der Klasse, und die Tatsache, dass „im Model 3 fünf Erwachsene komfortabel sitzen können! Wir wollen, dass sich die Leute in ihr Auto verlieben und sich darauf freuen es zu fahren“, so Musk.

Hier die neuesten Infos und Daten zum Tesla Model 3:

Die Spurtzeit auf 100 km/h liegt bei unter 6 Sekunden

liegt bei unter 6 Sekunden Die Reichweite beträgt mehr als 215 Meilen (mehr als 350 Kilometer)

beträgt mehr als 215 Meilen (mehr als 350 Kilometer) Die Aufladung an den Supercharger-Säulen wird Gebühren kosten

wird Gebühren kosten Der optionale Allradantrieb wird unter 5.000 US-Dollar Aufpreis kosten

wird unter Aufpreis kosten Der cW-Wert soll bei 0,21 liegen

soll bei liegen Die Heckklappenöffnung wird in der Serie größer ausfallen

wird in der Serie größer ausfallen Das Kofferraumvolumen wird 397 Liter betragen

wird 397 Liter betragen Die mattschwarze Lackierung eines der Premieren-Modelle wird es auch in der Serie geben

eines der Premieren-Modelle wird es auch in der Serie geben Die Felgen der Präsentations-Model 3 sind die Serienfelgen

Eine Anhängerkupplung gibt es optional

Im Inneren wird es noch Änderungen in der Serienversion geben.

Das Lenkrad wird spaciger

wird spaciger Ein Head-up-Display ergänzt den einzigen 15 Zoll großen horizontalen Bildschirm in der Mitte

ergänzt den einzigen 15 Zoll großen horizontalen Bildschirm in der Mitte Auf der Rückbank haben 2 bzw. 3 schmale Kindersitze Platz

Platz Die Sitze sind voll umklappbar

sind voll Eine vegane Innenausstattung ist in der Serie vorgesehen

ist in der Serie vorgesehen Weniger als 100 Konfigurationen sollen nur möglich sein Tesla Model Y Crossover-Modell auf Basis des Model 3

Insgesamt soll vom Tesla Model 3 eine sechsstellige Anzahl in den Verkauf gebracht werden. Neben dem Model S und dem SUV Model X plant Tesla übrigens noch ein viertes Modell. In einer Twitternachricht hatte Musk angekündigt, dass es noch ein Model Y geben soll.