Der amerikanische Elektroautobauer Tesla wollte im Jahr 2016 80.000 Autos an Kunden ausliefern. Nach zwölf Monaten waren es dann aber doch nur 76.230 Fahrzeuge.

Im vierten Quartal konnte Tesla noch rund 22.000 Fahrzeuge ausliefern, drunter 12.700 Model S und 9.500 Model X. Im Gesamtjahr 2016 addieren sich die Auslieferungen so auf 76.230 Fahrzeuge. Noch im Oktober hatte die Firma bekräftigt, mindestens 80.000 Autos an die Kundschaft bringen zu wollen. Tesla ergänzt aber, dass sich aktuell noch 6.450 Fahrzeuge in Auslieferung befinden, die aber dann dem 1. Quartal 2017 zugeschlagen werden.

Produktion ist deutlich gestiegen

Die Verzögerungen bei den Auslieferungen seien auf die Softwareumstellung beim Autopiloten zurückzuführen. Bei den Produktionszahlen konnte Tesla hingegen deutlich zulegen. Insgesamt hatten die Amerikaner in 2016 83.922 Fahrzeuge gefertigt, was einem Zuwachs um 64 % gegenüber 2015 entspricht.

Die Zukunftspläne von Tesla bleiben dennoch ambitioniert. Bis 2018 soll die Produktion auf 500.000 und bis 2020 auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr steigen.

