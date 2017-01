Auf der CES in Las Vegas präsentieren die Autohersteller den letzten Schrei in Sachen IT und Fahrzeug. Autos vernetzen sich mit der Umwelt und lernen ständig dazu. Hier kommen die Top-CES-Themen der Redaktion.

Die CES (Consumer Electronic Show) in Las Vegas ist alles andere als eine klassische Automesse. Der überwiegende Teil der Aussteller hat nur am Rande oder gar nichts mit dem Thema Auto zu tun. Prozessoren, Smartphones, Audio-Technik und selbst eine riesige Halle mit weißer Ware, also mit Kühlschränken und Waschmaschinen, warten auf Besucher. Aber: Die Autohersteller mischen auf dieser Messer von Jahr zu Jahr stärker mit und bereits zwei Tage vor Eröffnung der Messe laden viele Unternehmen zu Keynotes in den umliegenden Hotels.

Unsere Redakteure sind von Hotel zu Hotel gezogen, haben sich in die überfüllten Konferenz-Räume gequetscht, Pressekonferentzen besucht und sich schließlich auf der CES selbst ein Bild von den pulsierendsten Themen der Messe gemacht. Ob autonomes Fahren in einem BMW 5er, die unerwartete Zusammenarbeit von ZF mit dem Grafikkarten-Spezialisten NVIDIA oder der Durchbruch in Sachen neuronaler Netzwerke in Fahrzeugen: Die Tops der Redaktion findest Du in unserer Bildergalerie.