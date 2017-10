Der Online-Kiesplatzhändler autoscout24 hat seine Datenbanken durchforstet und die zehn beliebtesten Modelle mit einer Erstzulassung zwischen 1987 und 1997 aufgetan. Sortiert wurde dabei nach den häufigsten Seitenaufrufen pro Tag und Fahrzeug in Deutschland. Das Ergebnis präsentiert sich als illustre Liste, die man so wahrscheinlich nicht vermutet hätte.

Foto: Ingolf Pompe Der Mustang Serie IV gilt eigentlich nicht als die beliebteste Generation. Ebenso der Vorgänger. Doch hier landen beide auf dem zweiten Platz.

Angeführt wird die bunte Mischung allerdings ganz unaufgeregt vom VW Bus T3, der auf der Online-Plattform für durchschnittlich 12.493 Euro zu haben ist. Doch schon das folgende Fahrzeug will sich nicht so richtig einsortieren. Es sind Ford Mustang der Serie III und IV – traditionell eigentlich nicht die beliebtesten Verteter ihrer Spezies. Der eine im Look des Sierra, der andere als bekennender Plastik-Bomber der 90er. Allerdings mit durchschnittlichen 7.535 Euro der vermutlich günstigste Einstieg in die legendäre Mustang-Welt. Immerhin: besonders gesucht sind die Ausführungen mit Fünfliter-V8.

Gefragte Zwölfzylinder

Nach Nutzfahrzeug und Musclecar kann eigentlich nur eines kommen: Deutsche Luxuslimousinen. Bronze geht an die BMW 7er-Baureihe (E32 / E38), präzise an die Modelle 750 und 730. Die meisten Klicks vereinen Zwölfzylindermodelle auf sich, wobei das Münchner Flagschiff der 90er-Jahre bei einem Durchschnittspreis von 7.374 Euro natürlich schon einige Kilometer runter haben dürfte. Apropos Zwölfzylinder: BMW kann auch teurer, wie das Auto auf dem vierten Platz beweist. Der keilförmige 850 reiht sich hier mit gemittelten 32.671 Euro ein.

Jetzt muss doch aber endlich mal etwas aus der Offroad- und SUV-Sparte kommen, oder? In der Tat: Platz fünf belegt Mercedes mit der G-Klasse zum Durchschnittspreis von 21.398 Euro. Darunter kristallisert sich der G 250 Diesel als das gefragteste Modell heraus. Nicht im Budget? Kein Problem. Gleich dahinter rangiert der Suzuki Vitara für 3.114 Euro. Dafür gibt es ein robustes Auto, das heute beispielsweise als X-90-Ausführung einen gewissen Seltenheitswert hat und unter anderem als Zweiliter-V6-Benziner zu haben wäre. Schön und gut, aber nach so einem Sparfuchs dürstet es einen doch nach einem Vertreter aus dem höheren Preissegment, nicht wahr?

Der teuerste Youngtimer in den Top 10

Foto: Silverstone Auctions Den dürfte es selbst für rund 40.000 Euro nicht in vernünftigem Zustand geben: Der Kult-M3 der E30-Baureihe. Einfacher wird die Suche nach E36-Modellen.

Wurden Sie 41.590 Euro für einen Gebrauchtwagen ausgeben? Nein? Und was, wenn hinten drauf M3 steht? Der sportlichste aller 3er von BMW belegt in diesem Ranking Platz sieben und weist den höchsten Durchschnittspreis auf. Gesucht sind hier der kultige E30, den man zu solchen Preisen kaum in vernünftigem Zustand auftreiben dürfte, und Vertreter der Baureihe E36. Und nein, nur die M-Spiegel und das M-Logo an der Heckschleuder zu haben macht noch keinen M3. Das musste mal gesagt werden. Damit kämen wir von der Heckschleuder zu einem Auto, das die angetriebenen Räder nach vorne verlegt hat. Platz acht geht wieder an einen Bulli, diesmal den T4, der nicht länger den Motor im Heck trägt und in der vierten Generation nunmehr auch die vordere Achse antreibt. Preis im Schnitt: 3.157 Euro. Am meisten gesucht: Die Caravelle-Ausführung.

Gönnen wir uns einen letzten Ausflug aufs Premium-Parkett und rufen im Schnitt 32.760 Euro für den Mercedes E 500 (W124) auf. Unverbastelte Modelle des Sprösslings aus der Porsche-Mercedes-Kooperation sind natürlich besonders gefragt. Das trifft auch auf den zehnten Platz zu. Der VW Golf GTI der zweiten und dritten Generation bildet hier den Abschluss der Top 10. Im Schnitt werden 4.669 Euro fällig. Das gepflegte Modelle etwas höher einzustufen sind, dürfte klar sein. In unserer Bildergalerie können Sie sich die genannten Autos genauer ansehen, und ihren persönlichen Favoriten küren.