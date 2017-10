Toyota wird auf der Tokyo Motor Show 2017 einen ersten Ausblick auf die 15. Generation des Toyota Crown geben. Gezeigt wird mit dem Crown Concept eine seriennahe Studie, die die Neuauflage, die für 2018 geplant ist, vorwegnimmt.

Toyota Crown wird länger

Auch der neue Toyota Crown wird auf dem Toyota-Plattformbaukasten TNGA aufbauen. Dabei wird der Baukasten auf Maximalmaß ausgedehnt. Der Crown dürfte auf über 4,90 Meter Länge zulegen. Das Plus an Radstand soll Passagieren und dem Laderaum zugeschlagen werden. Die Überhänge bleiben vorne kurz und hinten lang. Die Nase wird zugepfeilter, die Scheinwerfer strecken sich mehr in die Länge. In der Seitenansicht lässt ein drittes Fenster die C-Säule schmaler werden und den Crown eleganter und gestreckter wirken.

Zur Technik macht Toyota noch keine Angaben. Das Bediensystem soll aber auf totale Vernetzung setzen.