Toyota fährt Geschwindigkeits-Weltrekord

Mit einem SUV über Tempo 300 zu fahren ist schon beachtlich. Der Rekord lag bislang bei 339 km/h, aufgestellt von einem Brabus GLK mit Biturbo-V12-Motor. Lag, denn am 5. Mai 2017 hat Toyota zugeschlagen und eine neue Rekordmarke in den Asphalt gestanzt. Ein speziell präparierter Toyota Land Cruiser jagte mit 370,2 km/h über die Messstrecke. Am Steuer des Toyota Land Speed Cruisers saß NASCAR-Fahrer Carl Edwards. Gefahren wurde auf dem Mojave Air and Space Port in Mojave, Kalifornien.

Der Rekord-SUV wurde bereits auf der SEMA 2016 präsentiert. Um ihn für die Rekordjagd zu rüsten, wurde der serienmäßig 381 PS starke 5,7-Liter-V8 mit zwei Volleyball großen Abgasturboladern bestückt, die mit bis zu 3,8 bar die Brennräume zwangsbeatmen. Mit einer darauf angepassten Peripherie schwingt sich der Achtzylinder so zu 2.000 PS auf. Um die Leistung auch in Speed umsetzen zu können wurde der Leiterrahmen des Toyota deutlich tiefer gelegt, verstärkt und umfangreich verkleidet. Dazu gab es kleine Spoiler an Front und Heck sowie Highspeedreifen.

SUV-Rekord mit 370,2 km/h 4:50 Min.

Schon beim ersten Run zum Warmlaufen erreichte der Land Speed Cruiser knapp 320 km/h. Die erste Messfahrt gipfelte bei über 340 km/h. Dann wurde der Ladedruck nochmals nachjustiert und Edwards lies den Hammer fallen. Bei knapp 360 km/h wurde die Fuhre etwas unruhig, gab Edwards hinterher zu Protokoll. Der Rennfahrer ließ aber voll stehen und prügelte den Speed Cruiser auf 370,2 km/h - neuer Weltrekord für einen SUV.