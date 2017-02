Andreas Of

Toyota zeigt während des Autosalons mit dem i-TRIL Concept seine Vision von einer Alternative zu Motorrädern oder Kleinwagen. Das Zweirad mit drei Sitzplätzen in 2+1-Anordnung soll elektrisch fahren und nicht umkippen: Eine sogenannte "Active Lean"-Technik stabilisiert das Fahrzeug im Stand und bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das erinnert ein wenig an den Moto Riding Assist, den Honda dieses Jahr während der CES in Las Vegas vorgestellt hat.

Entworfen hat die Studie, von der es bisher nur ein Teaserbild gibt, das europäische Toyota-Designzentrum ED2 in Nizza.