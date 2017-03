Ungeachtet des Brexit bekennt sich der japanische Autobauer Toyota zu seinem britischen Standort in Burnaston und invesiert einen dreistelligen Millionenbetrag in die Produktionsstätte.

Mit einer Investition von 240 Millionen Pfund (rund 275 Millionen Euro) in sein britisches Werk in Burnaston will Toyota den Standort auf den Bau von Fahrzeugen auf Basis der Toyota Global New Architecture (TNGA) vorbereiten. Die Investitionen sollen auch zur Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit des Werks und der britischen Produktions- und Zulieferketten beitragen.

Bis 2020 soll ein Großteil aller neuen Toyota-Modelle auf dieser Plattform aufbauen