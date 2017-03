Toyota mit weiterem Airbag-Rückruf

Der japanische Autohersteller Toyota ruft jetzt etwa 2,9 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurück - davon 350.000 in Europa, 750.000 Autos in Japan, 650.000 Autos entfallen auf China, 1,16 Millionen Autos sind in anderen Ländern, unter anderem in Südamerika, betroffen. Zurückgerufen werden Corolla-Limousinen und RAV4-SUV.

Die Autos sind mit Airbags des japanischen Zulieferers Takata ausgestattet. Es könne zu Fehlfunktionen bei Hitze und feuchter Luft kommen. Es bestehe die Gefahr, dass der Airbag-Inflator aufgehe.